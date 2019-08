Quem passeou pelo Twitter nesta sexta-feira (16), deve ter percebido que o nome de Charles Manson estava no Trending Topics brasileiro. E há dois motivos para que um dos mais famosos psicopatas da história contemporânea volte a ser tratado midiaticamente: o lançamento no Brasil do filme “Era uma Vez em… Hollywood”, de Quentin Tarantino, e da nova temporada da série investigativa “Mindhunter”, na Netflix.

A persona de Charles Manson está presente nas duas obras de maneira bem particular: o assassino é interpretado pelo mesmo ator, Damon Herriman, nas duas obras. No caso do filme, o mais famoso assassinato planejado por Manson (da atriz Sharon Tate) acaba sendo inserido na trama, que mergulha em várias referências da cultura pop dos anos 1960. Já a série aborda as investigações sobre diferentes serial killers, na época em que a polícia começava a aprender a fazer perfis psicológicos dos criminosos.

Morto em 2017 enquanto cumpria prisão perpétua, Manson foi o fundador e líder de um grupo que cometeu vários assassinatos nos Estados Unidos no fim dos anos 1960, entre eles o da atriz Sharon Tate (na época, grávida de oito meses), esposa do diretor de cinema Roman Polanski.

Confira o trailer da nova temporada de "Mindhunter", que chegou à Netflix nesta sexta-feira:

