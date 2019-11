Treze cineastas atleticanos convidados para escrever um conto cada, com o clube do coração como parte da história. O resultado é o livro “Aqui é Galo! Treze histórias que valeriam um filme”, que será lançado nesta quinta-feira, em Belo Horizonte. O livro também será tema de uma palestra dentro do CINEfoot Marketing, de hoje até quinta.



O livro é organizado pelo jornalista Paulo Henrique Silva, repórter de cultura do Hoje em Dia. Igualmente atleticano, ele diz sentir falta de uma obra fictícia sobre o Atlético-MG, algo que já trabalhou em dois livros lançados anteriormente: “Sempre Acreditamos – Os Três Anos que Marcaram a História do Atlético”, de 2015, com as crônicas que publicou sobre o clube no jornal, e um livro infantojuvenil também sobre o Galo, “Nosso Time é Imortal”, de 2017.

“Pela minha vivência de crítico de cinema em festivais, percebi que há muitos cineastas atleticanos que moram fora de Minas Gerais, e também no Estado, e sofrem pelo clube, o que é uma marca registrada do nosso torcedor”, diz Paulo Henrique. “A partir desse contato, me veio a ideia de que compartilhávamos essa paixão e era um espaço a ser preenchido, pois histórias não faltam”.



De acordo com o jornalista, o formato de livro surge em um primeiro momento, podendo ser adaptado para o audiovisual, já que as histórias também mostram um pouco do DNA de cineasta dos artistas convidados. “Helvécio Ratton tem a figura da criança, tão recorrente em seus filmes, Kiko Goifman tem a questão dos presídios e Erick Ricco trabalha a ficção científica em um texto de animação”, diz.



Enredos



No conto, o cineasta Helvécio Ratton (diretor de “Menino Maluquinho” e “Uma Onda no Ar”) mistura dois momentos vividos no Independência que o marcaram na relação com o clube.

Uma experiência triste na infância é intercalada com a partida contra o Tijuana, em 2013, em que o goleiro Victor defendeu um pênalti com o pé esquerdo. “Pego uma frustração e transformo em alegria”, diz Ratton, que explica por que o clube e o futebol em si o fascinam. “Vivemos em uma época de hiperinfor-mação em que tudo é muito previsível, mas há imprevisibilidade no futebol”, analisa.

Os 13 cineastas convidados são Helvécio Ratton, Kiko Goifman, Patrícia Moran, Rafael Conde, Marcos Pimentel, Lobo Mauro, Armando Mendz, Erick Ricco, Guigo Pádua, Roberta Canuto, Mariana Tavares, César Macedo e Lucas Salgado

Já Kiko Goifman também remonta ao ano de 2013 e recorre à famosa frase de Roberto Drummond, de que “Se houver uma camisa branca e preta pendurada no varal durante uma tempestade, o atleticano torce contra o vento”, para narrar a saga de um presidiário, condenado por roubar xampu, para assistir à final da Libertadores daquele ano e em que as camisas do Atlético ganham um papel essencial. “É uma homenagem minha ao clube, em que a força da camisa é posta à prova contra a tempestade”, diz.

Lançamento é parte de evento sobre futebol e marketing

O lançamento do livro “Aqui é Galo! Treze Histórias que Valeriam um Filme” está dentro do projeto CINEfoot Market BH, que começa hoje e vai até a próxima quinta-feira. Com palestras, encontros e workshops, o evento pretende discutir a inserção mercadológica de produções audiovisuais e as possibilidades de circulação, voltadas especialmente para estudantes de cinema e também jornalistas de esporte.

“Muito jornalista esportivo acaba começando a produzir conteúdo audiovisual sobre o tema”, conta Daniela Fernandes, coordenadora do CINEfoot BH.

Segundo ela, o projeto, realizado há dez anos, procura diversificar a programação, além da mera exibição de produções, e proporcionar uma perspectiva sobre esse formato.

“No início do ano, o CINEfoot realizou um evento desse tipo no Rio, e agora estamos trazendo nos mesmos moldes para BH”, diz Daniela.

Entre os temas estarão uma reportagem para a TV Globo feita sobre clubes que tiveram sucesso no Campeonato Mineiro de Futebol e no ano seguinte foram “esquecidos”.

Também estão em pauta uma reportagem retratando jogadores de antigamente que não se importavam com a própria imagem da mesma forma como os craques de hoje e o filme “El Hombre que cuida”, que não está dentro do assunto futebol, mas foi feito em co-produção com a República Dominicana e Porto Rico.

“Queríamos trazer o universo dessa noção de uma parceria daqui de Minas, então em uma realidade mais próxima dos participantes, com a parceria inédita em termos de filmes com a República Dominicana”, diz Daniela.

As inscrições para as palestras e encontros estão abertas, mas as vagas para oficinas e laboratórios já foram preenchidas.

SERVIÇO

Lançamento de “Aqui é Galo! Treze Histórias que Valeriam um Filme” no CINEfoot Market BH – Audiovisual & Futebol

Quinta-feira (7), às 18h

Avenida João Pinheiro, 580 - Centro

Entrada franca