Com a confirmação de novos casos de coronavírus no Brasil, crescem os cancelametnos de eventos culturais devido ao risco maior de contágio em aglomerações. Neste sábado (14), data em que seria realizado o Cold Hot - Especial Minas Gerais, na região do Santa Efigênia, com atrações musicais como Aline Calixto e Dona Jandira. Durante a próxima semana, várias outras atividades foram canceladas ou remarcadas, em diversas áreas. No teatro, a peça "O Ator e o Lobo", com Pedro Paulo Rangel, não terá mais a apresentação no dia 21, no Sesc Pallaidum. Na música, o projeto "Música de Domingo Lab", que aconteceria no domingo, no Teatro Francisco Nunes, também foi cancelado. Por sinal, o artista que se apresentaria, o alemão Daniel Haaksman, já retornou para o seu país de origem, segundo nota da assessoria de imprensa. Ele teria antecipado o encerramento de sua residência e cancelado as agendas na capital mineira. No cinema, as distribuidoras passaram ontem e hoje anunciando adiamentos de estreias, entre eles "Um Lugar Silencioso - Parte II", que entraria em cartaz na próxima quinta-feira.

Veja abaixo lista de eventos já cancelados:

SHOW DO YOUTUBER LUCCAS NETO

Dia: sábado (14) e domingo (15)

Local: KM de Vantagens Hall

Situação: adiado para 11 e 12 de julho

COLD HOT - ESPECIAL MULHERES

Com Aline Calixto e Dona Jandira

Dia: sábado, de 12h às 22h

Local: Avenida Brasil, 41

Situação: cancelado

MÚSICA NA CAPELA

Recital “O Palco é delas”, Liliane Maciel e Vania Nascimento

Dia: domingo, às 11h

Local: Capela de Santana, nos jardins da Casa Fiat de Cultura

Situação: cancelado

MUSICA DE DOMINGO LAB

Com Daniel Haaskman

Dia: domingo

Local: Teatro Francisco Nunes

Situação: adiado

UM LUGAR SILENCIOSO - PARTE II

Segunda parte de fime de terror com Emily Blunt

Estreia em 19 de maio

Situação: adiado

A MENINA QUE MATOU OS PAIS/O MENINO QUE MATOU MEUS PAIS

Filme sobre o caso Von Richthofen

Estreia em 19 de março

Situação: adiado

O ATOR E O LOBO

Peça com Pedro Paulo Rangel

Dia 21 de março

Local: Grande Teatro do Sesc Palladium, às 21h

Situação: adiado

TROLLS 2

Animação

Estreia em 9 de abril

Situação: adiado

NO GOGÓ DO PAULINHO

Filme com Maurício Manfrini e Cacau Protásio

Estreia em 16 de abril

Situção: adiado

MOSTRA CURTA CIRCUITO

"Fé, Magia e Mistério no Cinema Brasileiro"

Dia: 30 de março

Local: Cine Humberto Mauro

Situação: adiado para agosto

VELOZES E FURIOSOS 9

Franquia com Vin Diesel e Dwaney Johnsson

Estreia em 20 de maio

Situação: adiado para abril de 2021