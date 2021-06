O Circuito Comemorativo do Samba tem início neste sábado com o percussionista Fábio Martins, que ministrará a oficina musical “O samba, ritmos brasileiros e seus instrumentos”. Ele apresentará, de forma objetiva, um pouco do processo de formação dos ritmos que compõem a música popular brasileira, suas principais influências (música erudita europeia e a cultura africana), além de seus atores centrais.

Martins também pontuará a importância e atuação dos instrumentos que compõem a diversidade rítmica da cultura brasileira, sem se esquecer de suas individualidades. A oficina ocorrerá às 17h, pelo canal do YouTube do Circuito.

Já no domingo 27, a percussionista e produtora cultural, Alcione Oliveira, ministrará a Oficina do “Couro Encantado: Percussão Em Movimento” e colocará todo mundo para sentir, ouvir, tocar, cantar e mexer o corpo todo! Alci fará um passeio histórico-musical pelos ritmos populares e mostrará algumas de suas composições para o grupo percussivo Couro Encantado. A oficina será às 11h, também no canal do YouTube do Circuito.

No mesmo dia, às 17h, no mesmo canal, Joyce Cordeiro vai bater um papo com os espectadores sobre a sua trajetória na produção artística, na produção no segmento do samba e os desafios encontrados pelas mulheres neste ambiente, que costuma ser predominante masculino. Joyce é produtora e gestora cultural, atuando em várias áreas, como produtora executiva, coordenação artística e logística.

Por fim, na terça-feira (29), às 20h, teremos dois momentos especiais. Primeiro, Júlia Rocha trará o show "Cura", que é um encontro de celebração da esperança. O EP, lançado em janeiro de 2021, foi integralmente construído no isolamento imposto pela pandemia e traz músicas inéditas gravadas em Belo Horizonte e Salvador. Júlia traz, em seu repertório, repertório também canções do seu primeiro disco, com o sucesso “Cheiro de Flor”, e recebe Gustavo Maguá, Doris do Samba e Luciene Gomes como participações especiais.

Na sequência, haverá o lançamento de DVD no Circuito Comemorativo do Samba! A cantora e compositora Aline Calixto lançou nas plataformas digitais o DVD “10 Anos Aline Calixto| Ao Vivo em Belo Horizonte”, no ano passado, mas a pandemia a impediu de fazer um show de lançamento.

O trabalho inédito traz, entre as surpresas delicadas e sensíveis, e as canções marcantes de sua carreira, a última gravação em vida da sambista Beth Carvalho. A direção de DVD do é de Conrado Almada, que já dirigiu clipes de Skank, Sandy, Pato Fu, Capital Inicial e Jota Quest.