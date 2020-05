Há cinco décadas, os artistas plásticos Álvaro Apocalypse, Tereza Veloso e Madu concebiam o Giramundo, que viria a se tornar um dos mais importantes grupos de bonecos do país. E no ano em que assopra sua 50° velinha, essa instituição cultural receberá uma homenagem no Circuito Em Casa, a versão online do Circuito Municipal de Cultura.

Neste sábado (23), a partir das 16h, o Giramundo apresentará uma live, com a presença de Beatriz Apocalypse e Ulisses Tavares. E, ao longo da programação do projeto, serão exibidas seis pílulas com personagens que contarão a história do grupo.

O festival prossegue no domingo, às 15h, com a Cia Pé de Moleque (Confira mais abaixo a programação do mês).

“O Circuito em Casa amplia as opções culturais da população que está em casa durante esse período, valorizando os artistas da cidade e apresentando em um novo formato a programação que já estava planejada e precisou ser interrompida em razão da pandemia”, afirma Fabíola Moulin, secretária Municipal de Cultura e presidenta interina da Fundação Municipal de Cultura.

Confira a programação de maio

23/5

16h - Homenagem aos 50 anos do Grupo Giramundo (BH) - Teatro de Bonecos

24/5

15h - Cia Pé de Moleque (BH) – Música e Contação de Histórias para crianças

25/5

12h – Circuito Cine Clube:

- Exibição do curta-metragem “Poder” de Sabrina Rosa. 2018/Brasil/18 min/14 anos

- Exibição do curta-metragem “Paresiga” de Gilberto Scarpa. 2018/Brasil/31 min/14 anos

- Exibição do curta-metragem “Estado Itinerante” de Ana Carolina Soares. 2016/Brasil/25min/Livre



26/5

19h – Terça da Dança – Curta “O Choro”- Move Concreto (BH) - Videodança pela Cidade

27/5

12h – Circuito Cine Clube:

- Exibição da Websérie “Saberes do Sagrado” da Associação Filmes de Quintal e Iphan 2015/Brasil/4 episódios com duração aproximada de 40min cada/Livre

- Exibição do curta “A Rainha Nzinga Chegou”, de Júnia Torres e Isabel Casimira Gasparino 2019/Brasil/74min/Livre

20h – Bate papo virtual com Ana Carolina Soares, diretora do curta “Estado Itinerante” e com Maiz Assumpção, produtora do Projeto Imagens dos Povos, falando sobre os curtas “Paresiga” e “Poder”.



28/5

19h - Homenagem aos 50 anos do Grupo Giramundo (BH) - Teatro de Bonecos

20h – “Tecnologias Tradicionais para uma Vida em Quarentena”, com Pai Ricardo (BH) - Cultura Popular

29/5

19h – Representação de trechos do espetáculo “Os olhos moles de Pagu”. Bate papo em seguida com participação especial de Juliana Motta - psicanalista, membro da AMP/EBP-MG e coordenadora da Residência Multi Saúde Mental da FHEMIG – Multiáreas.

30/5

17h – Show Julia Tizumba (MG) - Música

31/5

17h – Bate Papo com Roberta Martinelli (SP) e Evandro Fióti (SP) - Música