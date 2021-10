Na semana da criança, o Circuito Liberdade traz uma programação com atrações presenciais e on-line. São exposições, oficinas, brincadeiras e visitas divertidas, a maioria gratuita.

Um dos destaques é o musical “Vamos comprar um poeta”, em cartaz até segunda-feira (11( no teatro do Centro Cultural Banco do Brasil. Inspirado no livro homônimo de Afonso Cruz, o espetáculo ensina os pequenos a observarem borboletas, compor os próprios poemas e a dar abraços. A montagem cria uma divertida reflexão sobre a nossa capacidade de invenção, a amizade e a despedida, com uma encenação lúdica e dinâmica.

No dia 12, quem traz programação para os pequenos é a Casa Fiat, com a terceira edição do "Arte em 15’", que vai estabelecer um paralelo entre duas obras que evocam o mesmo tema: a infância. Também na terça-feira, o Memorial Minas Gerais Vale apresenta a Oficina “Brincando de Capoeira”, com Daniel Paulo Pereira Sanches.

Confira a programação:

Centro Cultural Banco do Brasil

Vamos comprar um poeta - Teatro

Segunda

Horários: às 11h e às 16h.

O musical conta a história de uma menina esperta e curiosa que gosta de entender o sentido das coisas, um menino que adora fazer contas, um pai que só pensa em lucrar e uma mãe que organiza todos os dias os trabalhos domésticos. O que acontece quando um Poeta chega para morar com essa família? Observar borboletas, criar poemas e aprender a dar abraços são algumas pérolas da nossa história. Vamos Comprar um Poeta é um musical infantojuvenil que fala de invenção, amizade e despedida.

Local: Teatro II

Classificação indicativa: Livre

Ingresso: R$ 30 inteira | R$ 15 meia

Retire seu ingresso pelo site: bb.com.br/cultura

Oficina de customização de skates, mochilas e tênis

Segunda e terça

Horários: 10h30, 14h, 15h30 e 17h

Nesta atividade, o objetivo é ensinar as crianças os processos de grafitagem. As crianças devem trazer seus objetos para aplicação da técnica.

Duração: 50 minutos. Inscrições disponíveis para as crianças presentes no CCBB de BH nos horários das oficinas, com até 30 minutos de antecedência.

Varal de fotos

Segunda e terça

Horário: 10h às 17h.

Todas as fotos compartilhadas por perfis públicos no Instagram serão impressas e posicionadas em um varal para retirada de cada participante no decorrer do evento. As fotos devem ser produzidas no interior do CCBB e marcada com a #primeirospassos

Casa Fiat de Cultura

Arte em 15’

Segunda

Disponível a partir de 10h no YouTube

A terceira edição do Arte em 15’ vai estabelecer um paralelo entre duas obras que evocam o mesmo tema: a infância. Muitos artistas retratam seus próprios filhos e exploram o universo infantil em suas produções. É o caso de Pierre Auguste Renoir e Pablo Picasso, com as pinturas “Criança com brinquedos - Gabrielle e o filho do artista, Jean” (1895-96) e “Maya com a boneca” (1938). As semelhanças e diferenças entre as obras serão apresentadas, além de uma breve reflexão sobre a representação da criança na história da arte.

MM Gerdau - Museu das Minas e do Metal

“Museu é lugar de brincar”

Entre os dias 12 e 14 de outubro, o canal de YouTube e as redes sociais do MM Gerdau exibirão a encenação “Cinco Pedrinhas”, uma esquete do grupo Coisa de Jerico. O vídeo conta a história de duas hematitas já conhecidas, que rolaram lá do interior de Minas para os espaços do MM Gerdau. Um pouco entediadas em função de ficarem hermeticamente fechadas por um longo período em função da pandemia, elas aguardam ansiosamente por este momento, de encontro e brincadeiras com as crianças. O grupo Coisa de Jerico possui um trabalho dedicado a pesquisas de mediações teatralizadas em espaços museais, capacitação de educadores, propostas de intervenções em visitas mediadas e contações de histórias.

“Brincadeiras na Infância”

No dia 13, a equipe do setor Educativo do museu promove no site do MM Gerdau mais uma edição do ateliê científico, desta vez com o tema ``Brincadeiras na infância”. Inspirado no jogo das “cinco pedrinhas”, os educadores irão abordar a importância das brincadeiras e do brincar na formação dos sujeitos. Entendendo que o lúdico quando presente nos processos didático-pedagógicos, de crianças e adultos, provoca uma aprendizagem significativa e prazerosa, na qual o sentir e o experienciar são elementos inerentes aos processos educativos.

“O Trem das Minas”

No dia 14, às 19h, o público será convidado a acompanhar no YouTube do museu, a divertida visita virtual mediada “O Trem das Minas”. O roteiro, inteiramente criado para o público infantil, convida os visitantes a embarcarem em uma viagem que atravessa montanhas, rios e cidades, despertando o olhar para as pedras, pessoas e suas histórias. Cada paisagem percorrida por esta LoooucoMotiva abrirá caminhos para novas experiências e descobertas. Uma aventura fora dos trilhos! A visita é conduzida pelo Tetê, um personagem criado especialmente pelo Educativo do museu para receber o público durante este passeio.

Memorial Minas Gerais Vale

Malabares com Palhaça Lamparina

Na segunda, com Marília Pires Gonçalves (Circo / Artes Cênicas)

Horários: 10h e 15h

A atividade acontece no canal do YouTube e vai abordar de maneira lúdica e divertida a técnica do malabares com uma, duas e três bolinhas. Dessa forma, a oficina vem proporcionar o desenvolvimento das técnicas de lançamento e manipulação. Para todas as idades. Integra o projeto Eu, Criança, no Museu!

Oficina Brincando de Capoeira

Terça-feira, com Daniel Paulo Pereira Sanches

Horário: 17h, no YouTube

O Educativo do Memorial convida o capoeirista Daniel - conhecido como Morcego e praticante da arte há 29 anos - para demonstrar brincadeiras e músicas de capoeira, fazendo com que cada criança possa desenvolver sua coordenação motora e percepção musical de maneira simples e brincante.

Público: crianças de 0 a 5 anos.

Oficina Conhecendo a Capoeira

Sábado, com Daniel Paulo Pereira Sanches

Horário: 17h no YouTube

O Educativo do Memorial convida o capoeirista Daniel - conhecido como Morcego e praticante da arte há 29 anos - para contemplar a capoeira de forma histórica, prática, musical e cultural. Será uma experiência repleta de instrumentos afrodescendentes, ritmos e movimentos da capoeira para brincar e se divertir. É um encontro gostoso e divertido!

Público: crianças de 5 a 10 anos.

