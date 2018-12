Nesta quarta-feira (19), a programação de Natal do Circuito Liberdade traz uma atração especial: a apresentação da Cantata nas janelas do Memorial Minas Gerais Vale e do MM Gerdau – Museu das Minas e do Metal. Sob a batuta do maestro Luiz Flávio, estarão reunidos os corais Gremig-Cemig, Rede de Vozes da Globo Minas, Grupo Villa Lobos e Coral o Canto da Lagoa. A apresentação será às 19h30, ao ar livre e gratuita. Até o dia 6 de janeiro, estão sendo realizadas apresentações de corais e bandas na Praça da Liberdade. Informações: circuito.liberdade.mg.gov.br.