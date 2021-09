A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e da Fundação Municipal de Cultura, está presente mais uma vez na Primavera dos Museus e conta, em 2021, com uma série de atividades que integram a programação da 15ª edição do evento, promovido pelo Instituto Brasileiro de Museus. Este ano, um destaque são as atrações apresentadas pelo Circuito Municipal de Cultura, juntamente com o Museu da Moda (MUMO), Museu da Imagem e do Som de Belo Horizonte (MIS BH) e Museu Histórico Abílio Barreto (MHAB). Entre esta segunda (20) e 24 de setembro, o projeto apresenta diversas atividades virtuais, incluindo podcasts, oficinas e encontro formativo.

Abrindo a programação, nesta segunda, o Museu da Imagem e do Som de Belo Horizonte (MIS BH) lança o primeiro dos sete episódios da série de podcasts "TV Itacolomi: A emissora de Minas", que busca, através do depoimento de ex-funcionários, relembrar os momentos mais importantes da história desta emissora repleta de talentos, que representou um marco nas telecomunicações do Brasil.

O podcast é baseado na exposição “TV Itacolomi: A pioneira de Minas” em cartaz atualmente no museu e, a cada semana, um novo episódio será lançado. Os podcasts têm roteiro de Fernando Tibúrcio, narração de Brisa Marques e edição, mixagem de som e trilha com Kiko Klaus e Estúdio Camarada MixMaster.

No primeiro episódio, intitulado “O Início da TV em Belo Horizonte - Pioneirismo e Tecnologia”, aborda-se a fundação da emissora, em 1955, pelo jornalista e empresário Assis Chateaubriand. Esse episódio conta com depoimentos de nomes como Fernando Sasso, narrador esportivo e apresentador na TV, Carlos Fabiano Braga, que, além de ator, exerceu várias funções na emissora, e Clóvis Prates, que foi ator, fotógrafo, operador de câmera e diretor.

Nos outros episódios, são abordados assuntos como o teleteatro, o jornalismo, a cobertura do primeiro pouso do homem na lua, programas infantis e de auditório, os comerciais e o fim da emissora que marcou uma época. Todos os episódios ficarão disponíveis no YouTube da Fundação Municipal de Cultura e integrarão o acervo no Museu da Imagem e do Som de Belo Horizonte.

Nos dias 23 e 24 de setembro, acontece uma oficina e um bate-papo realizadas em parceria com o Museu da Moda de Belo Horizonte (MUMO), dentro a “Slow Week – Semana de Moda, Ética e Sustentabilidade''. O objetivo das ações é impulsionar propostas sustentáveis, dentro da perspectiva do consumo consciente. No dia 23, será realizada uma conversa sobre o tema “Inovação e Design em Materiais Sustentáveis”, entre o designer Rodrigo Cezário (BH) e o estilista Walter Rodrigues e, no dia 24, acontece a oficina “Como vestir-se mais sustentável”, com o professor Aldo Clécius. As duas atividades serão exibidas pelo YouTube da Fundação Municipal de Cultura e pelo site do Circuito.

A programação inclui ainda o encontro formativo para Arte Educadores com temática afro-indígena. “A Presença Afro-Indígena em Belo Horizonte", com a pedagoga Madu Costa e a cientista social Maria Florguerreira, será realizado em parceria com o Museu Histórico Abílio Barreto (MHAB). O evento terá dois encontros virtuais, nos dias 21 e 22, das 19h às 21h30, e acontecerá na plataforma Zoom, sendo necessária inscrição prévia por meio do formulário no site do Circuito.

SOBRE A PRIMAVERA DOS MUSEUS

Evento nacional realizado anualmente, promovido pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), a Primavera dos Museus acontece desde 2007 e tem como objetivos promover, divulgar e valorizar os museus brasileiros, além de intensificar a relação dos museus com a sociedade.

SOBRE O CIRCUITO MUNICIPAL DE CULTURA

Lançado em dezembro de 2019, o Circuito Municipal de Cultura é um projeto estratégico da Prefeitura de Belo Horizonte, e mantém, nesta nova etapa, iniciada em julho de 2021, o compromisso de oferecer programação cultural de qualidade, com atrações gratuitas e para todas as faixas etárias. O Circuito já realizou 329 apresentações, alcançando um público de mais de 635 mil pessoas, e contou com a participação de mais de 1.748 trabalhadores, entre artistas, mestres da cultura popular, produtores e técnicos, reforçando seu importante papel de fomento, principalmente no período da pandemia de Covid-19.