Se os ingressos para uma apresentação do Cirque du Soleil, com valores entre R$ 130 e R$ 550, não cabem no seu bolso, há uma alternativa amigável e divertida: três artistas da companhia de entretenimento canadense, vestidos com seus figurinos, estarão às 11h desta quarta-feira (13), na Praça da Liberdade, no Funcionários, na região Centro-Sul de BH.

A intervenção contará com a presença do percussionista brasileiro da banda do espetáculo, Marquinho da Luz. De acordo com a assessoria de imprensa do Cirque, os artistas irão interagir com o público e fazer fotos no local.

Ainda segundo a empresa, a ação terá duração de cerca de 40 minutos e não se trata de uma apresentação e sim "uma oportunidade de agradecer ao público mineiro por todo o carinho durante a temporada em Belo Horizonte".

O grupo encerrará o período na cidade com o espetáculo "Ovo" neste domingo (17).

