Antes de alguém dizer que o diretor Stanley Kubrick vai se revirar no túmulo, é preciso dizer que a continuação de “O Iluminado” (1980) não é uma invenção de produtores interessados em capitalizar em cima de um clássico do gênero terror. Com estreia nesta quinta-feira, “Doutor Sono” é inspirado num livro do autor original, Stephen King, que retomou a história em 2013. Nela, o filho do escritor Jack Torrance revive os fantasmas de quando viu o pai se tornar um homicida num hotel assombrado.

Apesar de o livro de “Doutor Sono” ter sido elogiado na época do lançamento, continuações de produções marcantes do gênero são sempre vistas com reserva. Na maioria das vezes, os realizadores apenas refazem a história com personagens diferentes ou simplesmente recorrem a um dos sobreviventes de acontecimentos aterrorizantes para que reencontrem seus algozes, anos depois. O Hoje em Dia lista dez exemplos, com pouquíssimas sequências que conseguiram chegar perto da qualidade dos originais.

Leia mais:

​Cinema em preto e branco: livro reúne contos fictícios de cineastas atleticanos