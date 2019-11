No auge dos 52 anos, a atriz Claudia Raia publicou fotos no Instagram do ensaio em que aparece totalmente nua feito à revista Ela O Globo, no qual é capa.

Na sequência de fotos, a atriz aparece esbanjando a boa forma em poses sensuais com apenas um par de sapatos. "Hoje sou capa da @elaoglobo. Amei a ideia e poder compartilhar com vocês sobre a realidade da nossa mulher.", escreveu a atriz.

Em um dia, a publicação já recebeu mais 300 mil curtidas e muitos elogios as fotos da atriz. "Você não faz ideia o quanto eu te admiro! Você é deslumbrante em tudo o que faz", comentou a atriz Camilla Camargo.