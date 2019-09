A CNN Brasil oficializou a contratação da jornalista Cris Dias, ex-Globo, nesta quinta-feira (26). Segundo o canal, a apresentadora "comandará os boletins esportivos e fará parte da cobertura de todo noticiário da emissora".



Cris Dias ficou conhecida por conta de seu trabalho na TV Globo, onde ficou entre 2006 e 2019, apresentando o Globo Esporte e também a parte esportiva de telejornais, como o Jornal da Globo e o Bom Dia Brasil.



Na emissora, cobriu também eventos como a Copa do Mundo e a Olimpíada.



"O conhecimento no segmento esportivo da apresentadora Cris Dias contribuirá com a valorização do conteúdo que será apresentado pela CNN Brasil", justificou o CEO do canal, Douglas Tavolaro, sobre a contratação.



O anúncio de que Cris Dias não teria seu contrato renovado com a Globo foi feito pela emissora no fim do mês de março de 2019.