Depois de ser visto por mais de 2 milhões de pessoas no Brasil e nos Estados Unidos, o espetáculo “Os Homens Querem Casar e as Mulheres Querem Sexo” ganha uma continuação que desembarca em Belo Horizonte neste fim de semana. A peça fica em cartaz de sábado (1º) até 30 de junho, no Cine Theatro Brasil Vallourec.

Se no primeiro espetáculo da tetralogia – além desta sequência da produção que estreia na capital, a comédia já se desdobrou nas peças “Minha Mulher Não é Minha Chefe” e “Corra Que a Minha Ex-mulher Vem aí com Os Divorciados” – que coloca em cena a crise do protagonista Jonas após ser abandonado no altar pela terceira vez –, a nova montagem retrata o encontro do personagem com Deus.

Mas, diferentemente do que a maioria das pessoas possa imaginar da figura Divina, na comédia escrita e estrelada por Carlo Simões Deus é uma mulher nordestina, mais especificamente uma cearense.

“Queria fazer uma homenagem às mulheres, por isso decidi representá-las como Deus. Porque o que seria tão perfeito como elas?”, diz Simões.

Apesar de todo o imaginário sobre Deus, o artista explica que a ideia é fazer com que as mulheres se identifiquem também com a personagem."Não queria trazer Deus como uma coisa muito emblemática, distante. Quis retratá-lo de uma forma que houvesse identificação”, reforça.

Além da representação curiosa e divertida de Deus, a peça acompanha a empreitada de Jonas, que após o encontro com o Criador passa a sentir tudo o que as mulheres sentem. “A partir disso o olhar dele muda e passa a entender o universo feminino e, também, a entender que todo mundo tem defeitos e que não precisamos buscar a perfeição acima de tudo”, afirma Simões.

É nessa mensagem que o artista vê a importância do espetáculo. “É uma comédia rasgada, uma mistura de teatro e stand up, mas dentro dessa mistura temos esse grande ensinamento”, sublinha.

Nesse sentido, ele destaca a capacidade do humor de tocar e provocar a reflexão no público. “De uma forma cômica, as pessoas conseguem assimilar tudo de uma forma melhor. E o papel do teatro é justamente o de provocar algum tipo de reflexão na plateia”.

Serviço: Espetáculo Os Homens Querem Casar e as Mulheres Querem Sexo 2”, de sábado a 30 de junho (Sábados às 20h e domingos às 19h), no Cine Theatro Brasil Vallourec (av. Amazonas n° 315 – Centro). Ingressos: R$ 60 (inteira)