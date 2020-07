Final de semana com várias maratonas na telinha, para fãs da franquia de ação "Velozes e Furiosos", no canal Megapix, aos apreciadores da obra do diretor inglês Stanley Kubrick, um dos maiores gênios do cinema, que terá cinco filmes exibidos no Telecine Cult. A segunda-feira também promete, com dua estreias. Uma é a do reality show "Se Sobreviver, Case", cartaz no Multishow. A outra é a série cômica "Bless this Mess", atração do Fox Premium 1. Confira as dicas do Hoje em Dia:

ESPECIAL NICHOLAS SPARKS

O canal Telecine Touch apresenta, a partir de sábado (25), um especial dedicado ao escritor Nicholas Sparks, com a exibição de três longas-metragens adaptados de suas obras - "A Escolha" (13h10), de Ross Katz, "Um Amor para Recordar" (15h10), de Adam Shankman, e "Um Porto Seguro" (17h), de Lasse Hallström. Às 22h, o Telecine Premium mostra a transposição mais recente, "Uma Segunda Chance para Amar", de Paul Feig, na Sessão Superestreia". Comédia romântica natalina, tem uma trilha sonora só com músicas de George Michael.

VELOZES E FURIOSOS

Para os fãs de filmes de ação, o canal Megapix realiza neste sábado uma maratona com os sete primeiros filmes da franquia "Velozes e Furiosos", começando às 10h45, com o longa-metragem lançado em 2001, e encerrando às 22h, com "Velozes e Furiosos 7". Só ficaram de fora o oitavo e o spin off "Hobbs & Shaw". A série sobre carros turbinados ganhará um novo episódio em abril do próximo ano.

MARATONA STANLEY KUBRICK

Já o Telecine Cult dedica o domingo (26) ao mestre do cinema Stanley Kubrick, com a exibição de seus primeiros filmes - "A Morte Passou por Perto" (14h15) e "O Grande Golpe" (15h35) - e de obras-primas como "Glória Feita de Sangue" (17h10), "Spartacus" (18h50) e "2001 - Uma Odisseia no Espaço" (22h), produção que revolucionou o gênero de ficção cientifica no cinema.

ATLÉTICO X CORINTHIANS

Band exibe segundo jogo da final do Campeonato Brasileiro de 1999

O programa "Você Torceu Aqui", da Band, exibe neste domingo (26), às 16h, o jogo entre Atlético e Corinthians, segundo confronto dos dois times na final do Campeonato Brasileiro de 1999, no Morumbi. Após ganhar a primeira partida por 3 a 2, o time mineiro perdeu por 2 a 0, resultado que levou a um terceiro duelo. A narração é de Luciano do Valle e comentários de Neto.

SE SOBREVIVER, CASE

O canal Multishow estreia, nesta segunda (27), às 22h30, o reality show "Se Sobreviver, Case". A atração vai contar com quatro casais que, isolados e acampados na Mata Atlântica, no Rio de Janeiro, vão provar se as adversidades podem ser tão imbatíveis quanto o amor que os uniu. Os casais escolhidos são pessoas comuns, sem nenhum tipo de preparo ou treinamento, em diferentes estágios do relacionamento. Serão 20 episódios exibidos de segunda a sexta.

BLESS THIS MESS

Na segunda, às 20h30, chega ao Fox Premium 1 a série de comédia "Bless this Mess". Com seis episódios de meia hora cada, o programa acompanha um casal que decide mudar de Nova York para a zona rural de Nebraska (EUA). Após largarem tudo, inclusive empregos, eles logo percebem que trocar o cenário de arranha-céus para casas de fazenda não é tão fácil quanto planejaram.