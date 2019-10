As semelhanças entre Luciana e Luciano ficam só no nome. Dois meses após manterem contato apenas por redes sociais, a mulher complexada e ninfomaníaca, que não consegue se envolver romanticamente e apenas usa os homens como objetos sexuais, finalmente consegue marcar um encontro. Mas quem está “do outro lado” é um desempregado que leva a vida assaltando as vítimas que conhece virtualmente.

Está armada a sucessão de confusões da peça “Quem é quem?”, escrita por Paulo Fernando Mello e protagonizada por Viviane Araújo e Eri Johnson, que fica em cartaz no fim de semana em Belo Horizonte, no Teatro do Minas Tênis Clube.

“Há um alerta sobre os riscos que esse contato traz, em que ninguém sabe quem é quem, mas abordamos de uma maneira muito engraçada”, explica Eri Johnson, que além de atuar, dirige a peça. Com o codinome Lobo Solitário, ele marca um encontro com a mulher que se identifica nas redes como Gata Maluca, personagem de Viviane Araújo.

“As redes sociais são muito abrangentes hoje, a maioria mantém uma relação de amizade até desenvolver um contato mais íntimo, mas é preciso cuidado ao procurar saber com quem você está se relacionando e não se abrir tanto logo de cara”, observa a atriz, que conta nunca ter tido o azar de cair na mesma roubada que sua personagem, mas já ouviu relatos de amigos vítimas dessa emboscada.

Peça “Quem é quem?”Sábado (26) às 21h

Domingo (27), às 20h.

Teatro do Minas Tênis Clube

(rua da Bahia, 2.244 – Lourdes).

Ingressos: R$ 70 (inteira)

Ela ressalta que a leveza da forma como o tema é tratado garante boas risadas para uma comédia em que circunstâncias absurdas tomam conta. “Tudo é abordado com muito humor e esse clima permanece mes mo quando ele saca uma arma, o que gera mais reviravoltas engraçadas”, diz.

Parceiros

Viviane Araújo celebra a afinidade fora dos palcos, que ajuda a criar química também quando as cortinas se abrem, o que também é destacado por Eri Johnson.

“Somos amigos há muitos anos, parceiros, então era muito grande a probabilidade de isso dar certo em cena, estar do lado de quem a gente gosta, fazendo o que a gente ama”, avalia o ator, que também dirige a peça, que entrou no circuito comercial em agosto, e já passou por cidades como Maceió, Rio de Janeiro, e Goiânia antes de desembarcar em BH. “Acrescentamos elementos novos a cada cidade porque o teatro é algo vivo e não dá para repetir exatamente o que se fez na apresentação anterior”.