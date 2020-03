O canal CNN Brasil completa amanhã (30) 15 dias no ar e já sofre a primeira baixa: a jornalista Gabriela Prioli escreveu em seu perfil no twitter, na manhã de hoje, que se desligará da emissora.

O motivo possivelmente se deve ao desentendimento com colegas do quadro "O Grande Debate", como Tomé Abduch, Caio Coppola e o apresentador Reinaldo Gottino.

Comentarista política,Gabriela é professora de direito penal na Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo.

No twitter, ela escreveu: "Não é fácil ser firme no início de um projeto profissional, mas é impossível não me comportar segundo aquilo que eu defendo, apesar das possíveis consequências".

Em outro trecho, Gabriela postou que não consegue "atingir o meu objetivo se for constrangida e não posso seguir participando do debate sem que a convicção sobre a gravidade do constrangimento não seja só minha, mas de todos os envolvidos, na frente e atrás das câmeras".

Por fim, disse que, seguirá, por enquanto, "dividindo com vocês as minhas análises nas minhas redes e pensando em outras formas para podermos interagir e evoluir com qualidade".