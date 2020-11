O espetáculo "Pós-F, para Além do Masculino e Feminino", que seria encenado nesta sexta-feira (20) no Cine Theatro Brasil, foi adiado devido ao estado de saúde da atriz Maria Ribeiro. De acordo com nota da produção, ela apresentou febre e sintomais gripais na manhã de hoje, antes de embarcar para Belo Horizonte.

Por suspeitar-se de Covid, os envolvidos optaram por cancelar a apresentação. Uma nova data será marcada nos próximos dias. Os ingressos já adquiridos não perderão a validade.

"Pós-F" seria a segunda apresentação híbrida no Cine Brasil, após a retomada com o show de Zeca Baleiro, no dia 31 de outubro. A peça também seria transmitida por plataforma virtual.

Baseada no livro homônimo de Fernanda Young, falecida em 2019, a montagem reúne relatos que defendem uma vida livre de estigmas, em que as pessoas devem escolher como querem viver e com quem se relacionar.