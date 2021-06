Sabe o que Murillo Corrêa, Adriano “Gaguinho” Vale, Mr. Pingo (Crispim José Carneiro) e Chitão (Washington Galeno) têm em comum? História! Muita história na cena cultural mineira. Nomes bastante conhecidos da “graxa” – alcunha carinhosamente dada à equipe técnica de artistas e eventos, enfim, àqueles que ficam nos bastidores ou atrás das câmeras –, eles são os personagens centrais da primeira temporada da “TV Técnica”, série documentária que começa nesta quinta-feira (3).

Em seu canal no YouTube, a “TV Técnica” vai exibir quatro episódios, sendo um por semana e cada um deles com duração de 15 minutos aproximadamente, contando um pouco da trajetória da “graxa” de Belo Horizonte por meio de relatos desses quatro ícones – cada um deles será protagonista de um capítulo –, que têm no currículo trabalhos com Pato Fu, artistas do Clube da Esquina, Mart'nália, orquestras, entre outros.

A premissa dessa série, segundo enfatiza o idealizador e técnico de som Cahue Teixeira, era de “visitar vários eventos, mostrar como eles são realizados e conversar com profissionais da nossa cena, registrando o trabalho da equipe técnica de BH”.

“Era a ideia original. Pensei na iniciativa quando estava tentando desenvolver um projeto para inscrever na Lei Aldir Blanc, já que seria muito legal documentar como são essas práticas da equipe técnica, a forma como são organizados tecnicamente os eventos por parte de nossos conterrâneos e contemporâneos e registrar a história dessas pessoas”, relata.

Confira a programação desta primeira temporada da TV Técnica

3/6: Murillo Corrêa

10/6: Adriano “Gaguinho” Vale

17/6: Mr. Pingo Crispim

24/6: Chitão

Todos os episódios serão disponibilizados a partir das 7h de seus respectivos dias

Conheça um pouco desses personagens da “graxa” mineira

Murillo Corrêa

Técnico de som, tem no currículo trabalhos com personalidades como Arthur Moreira Lima, Marco Antônio Araújo e Beto Guedes e também orquestras, como a Sinfônica de MG, a Filarmônica de MG, a Ouro Preto e algumas europeias, sem contar participações em vários festivais.

Adriano “Gaguinho Vale”

Iluminador há 36 anos, trabalhou com vários artistas, incluindo Pato Fu (por cerca de três décadas, até hoje), Lô Borges e Vander Lee, e em vários festivais, como Sarará, Sensacional! e I Love Jazz. E também é baterista da banda Chevette Hatch.

Mr. Pingo (Crispim José Carneiro)

Operador e técnico de áudio, está há 44 anos na área. Já trabalhou em várias empresas de sonorização e com artistas, como Jota Quest, Beto Guedes, Tavinho Moura, Milton Nascimento e Código B, além de passagens por festivais como Rock in Rio e Pop Rock Brasil.

Chitão (Washington Santos)

Técnico de som há cerca de 30 anos, esteve com os artistas Mart'nália, Paula Fernandes, Vander Lee, Padre Fábio de Melo e outros e atuou como coordenador técnico e operador de som em festivais, como Natura Musical, Sensacional! e Virada Cultural, além de Carnavais em Ouro Preto e BH.