Diagnosticado com Covid-19, o músico e apresentador Rodrigo Rodrigues, de 45 anos, sofreu uma trombose venosa cerebral (TVC), na noite de sábado (25), e passou por uma cirurgia para diminuição da pressão intracraniana. Ele está internado no Hospital Unimed Barra, no Rio de Janeiro.

Apresentador do programa "Troca de Passes", do canal SporTV, Rodrigues estava afastado há 15 dias do trabalho, após ter testado positivo para o novo coronavírus. A última vez que ele comandou o programa foi em 9 de julho.

Líder da banda The Soundtrackers, especializada em trilhas sonoras marcantes do cinema, Rodrigues entrou no hospital com sintomas de cefaleia, vômitos e desorientação, de acordo com o boletim médico.

"O Hospital Unimed-Rio informa que o paciente Rodrigo de Oliveira Rodrigues deu entrada em nossa emergência na noite do último sábado, 25/07/2020, apresentando como sintomas cefaleia, vômitos e desorientação, além de possuir diagnóstico prévio de Covid-19. Após a confirmação de trombose venosa cerebral, foi realizado, neste domingo, 26/07/2020, um procedimento para diminuição da pressão intracraniana. Neste momento, encontra-se sedado e internado na unidade de terapia intensiva."

O jornalista é apresentador esportivo desde 2011, tendo trabalhando na ESPN Brasil, Esporte Interativo, TNT e Space. Foi contratado pelo SporTV em janeiro de 2019. Em nota, a Globo disse que acompanha o caso com todo apoio.

“O apresentador Rodrigo Rodrigues está internado no hospital Unimed Barra, no Rio de Janeiro, com todo o apoio e acompanhamento da Globo. Rodrigo teve diagnóstico confirmado de COVID-19 há cerca de 15 dias e estava em casa - afastado do trabalho - desde então. As informações médicas sobre o caso serão fornecidas pelo hospital."

André Rizek fez uma postagem em apoio ao apresentador: