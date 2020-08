Com o espaço de eventos ostentando a palavra “mega” em seu nome, os organizadores do Mega Cine Drive-in não quiseram deixar por menos: o primeiro cinema drive-in de Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, pretende apresentar a maior tela a céu aberto do mundo em sua inauguração, prevista para 25 de agosto.

"Queremos entrar para o Guinness Book”, avisa Ezequias Silva, diretor de operações da Go Fest, empresa de São Paulo que se juntou à mineira Grupo MG para realizar a façanha. A tela terá 26 metros de largura por 12 metros de altura. Contando com a estrutura fixa, este número sobe para 36m x 16m. “É como se fosse um prédio”, registra Silva.

O drive-in localizado no Mega Space é o quarto neste formato na RMBH - outros três foram montados em Nova Lima. A capacidade de público deverá suplantar o que o Mix Garden, o Alphaville e o Go Dream oferecem juntos, com espaço para receber 650 veículos, dentro das regras sanitárias determinadas pela Organização Mundial de Saúde.

A programação terá filmes dos mais variados gêneros, de infantis a gospel, e apresentações de stand-up (espetáculo de humor com apenas um comediante). Shows, que precisam de uma estrutura mais custosa, não estão previstos. “Não será qualquer stand-up. Traremos os maiores nomes do Brasil”, adianta o diretor de operações.

O contrato com o Mega Space é de quatro meses, mas pode ser prorrogado. A intenção dos organizadores é tornar o drive in uma atração que não seja apenas uma alternativa para o período de pandemia. “Imagine ver um jogo de futebol entre Brasil e Argentina, numa tela deste tamanho, ao lado de 20 mil pessoas?”, indaga Silva.

Os primeiros seis dias de funcionamento do Mega Cine Drive-in servirão como um teste para ajustes de programação e horários. Ao contrário de Belo Horizonte, que estipulou o período de quinta a domingo para o funcionamento de cinemas no formato, em Santa Luzia os drive-ins poderão abrir durante toda a semana.

“A princípio, iríamos funcionar de forma ininterrupta, durante os 30 dias do mês. Mas pode ser cansativo. Talvez façamos promoções, com ingressos pela metade do preço no início da semana. É algo que ainda estamos avaliando”, afirma Silva. Nos drive-ins de Nova Lima, os bilhetes variam entre R$ 60 e R$ 125, por carro.

A entrada será permitida apenas para veículos de passeio, fixando uma distância de dois metros entre eles. As pessoas só poderão sair para ir ao banheiro, sob a orientação dos funcionários do espaço para não criar aglomeração. O Mega Space Cine Drive-in deverá criar uma plataforma para venda de ingressos e alimentos antecipadamente.