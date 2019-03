Há uma semana, Ana Hickmann celebrou o aniversário do filho Alexandre, de cinco anos, com uma proposta simples: festa caseira, bolo, brigadeiro, pipoca doce, hambúrguer e batata frita.



Nesta sexta-feira (15), a apresentadora mostrou nos stories do Instagram que providenciou uma segunda comemoração, desta vez bem maior.



A festa tinha o tema do filme "Transformers", foi realizada em um buffet e contou com decoração rebuscada.



Nos stories, Ana compartilhou os detalhes dos doces, do bolo em formato de robô e de um robô de alguns metros de altura que animava - e surpreendia - as crianças.



Além dos quitutes, havia carrinhos de comida com mais guloseimas, sorvete e pipoca.

