Oportunidade para fortalecer a cena cultural de Belo Horizonte, o Savassi Festival tem início nesta quinta-feira (21) em formato presencial e on-line com uma intensa programação até o fim do mês O mineiro Toninho Horta será o artista homenageado, recebendo o Prêmio Jazz Minas.

“O festival foi muito pensado neste período de renascimento e recuperação, e pensei na Savassi e como festival poderia se ligar ao comércio da região, uma força de desenvolvimento econômico local. Porque o comércio sofreu enormemente e o festival poderia ser uma pequena ajuda das pessoas se juntarem, frequentar os lugares, de ser de fato uma força de renascimento e recuperação” diz Bruno Golgher, criador do festival.

Golgher reuniu um time de curadores que conhece muito bem a cidade e seus músicos e incluiu novidades na programação, que a cada ano atinge novas conexões para a produção e a fruição do fazer artístico e, agora, torna o festival multimídia.

Além de shows on-line, o público poderá assistir duas webséries e ouvir dois programas de rádio - de música e entrevistas - criados especialmente para o Savassi Festival. Novos artistas e selos, e ainda uma série de encontros com músicos que também são escritores, para uma conversa com público, compõem a programação.

Uma das websséries é “Planejando o Savassi Festival na Pandemia”, composta por cinco capítulos, em que a equipe conta como é a realização do festival. Já “Como fazer um disco?” reúne os músicos Rafael Martini, Davi Fonseca, Deangelo Silva, Marcelo Guerra e Cristiano Caldas sobre seus processos. As produções poderão ser vistas no Instagram, no Youtube e no Facebook do Savassi Festival e do Café com Letras.

Em relação aos programas de rádio, "O Lugar de Mulher" leva ao ar artistas mulheres entrevistadas por outras mulheres. O público vai poder acompanhar o papo pelas páginas do "Lugar de Mulher" no Instagram e no Facebook e no canal do Youtube. E numa parceria inédita da Rádio Inconfidência com o Savassi Festival, o programa "Clube do Jazz", também integra a programação.

O Savassi Festival LAB (Lei Aldir Blanc), projeto aprovado para realização de três atividades relacionadas à música, se junta ao Savassi Festival . O LAB é composto pelo Planejando o Savassi Festival, o conjunto de palestras que se tornou a websérie; workshops e, ainda, as apresentações dos Novos Talentos do Jazz, Mulheres na Música Instrumental e Música Nova.

Nesta edição, o Selo Savassi Festival Records convida os selos Sonastério, BlackSun, Grão Discos e Selo Umbilical para uma série de apresentações de seus artistas. Os shows acontecem na Sala Juvenal Dias (Palácio das Artes), no Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas e no Café com Letras. Com essa reunião de selos na programação, o Savassi Festival reforça a relevância deste conjunto de selos de gravação para a criação de novos projetos musicais.

A ação Nova Onda traz um novo recorte estético do festival, com curadoria assinada pela produtora e dj Paloma Parentoni. “Busquei artistas com foco no instrumental, mas que trouxessem algum diferencial para o público e o festival”, diz Paloma. “O festival está caminhando para os seus 20 anos e, com a pandemia, as mudanças que sempre refletimos veio à tona. Estamos mais digitais que nunca, aprendemos muito sobre redes e sobre novos espaços dentro de todos que o Savassi Festival faz questão de abrir para os artistas. A importância da nova onda para o Festival é exatamente a agregação de um novo público”, ressalta a curadora.

O festival não abre mão de reverenciar nomes consolidados da cena instrumental. Com uma carreira longeva e reconhecido internacionalmente, Juarez Moreira foi convidado para a Escuta Comentada. O músico mineiro vai comentar o seu disco inédito "Dedicatória'', a ser lançado pelo Savassi Festival Records.

A programação Música em Livro celebra o encontro da música com a literatura. “Ver um músico contando suas próprias histórias é um delírio”, comemora a curadora Malluh Praxedes, jornalista, produtora e escritora que conhece a cena musical de BH graças às suas quatro décadas dedicadas à cultura de Minas. Ela traz para o festival o olhar apurado de uma aficionada por música e literatura.

No Música em Livro, Malluh, além da assinatura na curadoria, vai conduzir entrevistas com os autores-músicos. Ela selecionou nomes que fazem parte da história da música de Minas que reverberam no Brasil e fora dele e contam uma parte importante da música brasileira.

O compositor e violonista Guinga, um dos nomes mais relevantes da música brasileira, pela primeira vez se apresenta no Savassi Festival. Destaque também para o pianista carioca Jonathan Ferr, que se dedica a levar o jazz a um novo público.

Vale ficar de olho neste line up: Fred Selva e Continentino Duo no Savassi Lab, Aaron Goldberg (EUA) no Jazz Por Favor, e a pianista e cantora mineira Carla Sceno Trio na Noite Selo Black Sun.

A compositora, cantora e instrumentista Jennifer Souza também vale destacar. Ela atua no cenário independente por meio de seu trabalho solo, mas também participa de projetos coletivos como o Transmissor e o sexteto Moons, de folk rock.

O Duo Mitre, composto pelas irmãs Luísa Mitre (piano) e Natália Mitre (vibrafone e percussão), lança no Savassi Festival o primeiro álbum “Seiva”, pelo selo Savassi Festival Records. O disco tem participação da clarinetista israelense Anat Cohen, da violinista Carol Panesi, da clarinetista Joana Queiroz e da multi-instrumentista Léa Freire.

