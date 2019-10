Além de resultar em produções dispendiosas, com muitos efeitos especiais, dar uma voltinha no espaço não era um papel que interessava aos galãs até pouco tempo atrás, já que o rosto bonito ficaria boa parte do tempo escondido sob o capacete.



Nos últimos cinco anos, porém, esta história mudou desde que George Clooney apareceu em “Gravidade”, filme que disputou dez Oscars e tem Sandra Bullock como protagonista. A participação de Clooney foi pequena, mas parece ter aberto o apetite da concorrência.



Sozinhos

Na esteira de Clooney, surgiram outros galãs, como Matthew McConaughey, Matt Damon, Ryan Gosling e, neste ano, Brad Pitt, estrela de “Ad Astra”, em cartaz nos cinemas.



Em todos eles, os atores aparecem praticamente sozinhos no espaço, o que proporciona uma atuação mais introspectiva, calcada em expressões e poucos diálogos.



O primeiro ator de ponta a vestir a roupa espacial foi Ed Harris, em “Os Eleitos” (1983), dando vida à história real de John Glenn, primeiro homem lançado em órbita. Depois, na década de 90, foi a vez de Tom Hanks, em “Apollo 13”, na pele de outro personagem verdadeiro. Agora, boa parte dos enredos são ficcionais e têm em comum o desejo dos astronautas em mergulhar no desconhecido para enxergarem a si mesmos.