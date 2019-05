Agnaldo Timóteo, de 82 anos, foi internado na tarde desta segunda-feira (20), em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Barreiras, interior da Bahia, por volta das 16h. Ao dar entrada no centro médico, o cantor estava com pressão alta, vômito e glicemia baixa. Ele foi transferido para o Hospital do Oeste da Bahia na noite de segunda.



Márcio Timóteo, filho do cantor, disse à reportagem nesta terça-feira (21), que o músico foi diagnosticado com Acidente Vascular Cerebral (AVC) e será transferido para um hospital de Salvador às 15h30.



O problema de saúde fez com que Agnaldo Timóteo precisasse cancelar show marcado na cidade baiana Santa Rita de Cássia. Em um vídeo, no qual aparece deitado na cama do hospital, o músico lamentou o episódio. "Não me sinto seguro (para subir ao palco). O médico também não autorizou e achou melhor ter precauções", disse aos fãs que o esperavam para o show.