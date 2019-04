A saída de Luiz Gabriel Lopes da banda Graveola foi anunciada há pouco mais de um mês. Mas a despedida dos palcos acontece somente hoje, quando os integrantes remanescentes se reúnem com o músico para um “último show” no Cine Theatro Brasil Vallourec.



Apesar de ser motivada pela partida de um dos fundadores da banda, a apresentação é em tom de celebração. No palco, o Graveola faz uma ode aos 14 de anos de existência com uma setlist escolhida a dedo – inclusive pelos fãs.



“Perguntamos o que não poderíamos deixar de tocar. E foram muitas músicas sugeridas. Então fizemos um repertório que mescla o nosso último show com o que eles pediram”, conta o baixista Bruno de Oliveira.



Ele, que entrou para a banda em 2009, a convite de Luiz, destaca o peso do músico na história e no sucesso do grupo. “Ele foi um dos nossos compositores e cantores mais ativos. E, desde o começo, também o nosso porta-voz internacional”, conta o baixista, que credita a Luiz o retorno do Graveola à Europa, depois de uma turnê em 2010.



Embora a importância de Luiz seja inegável, a saída dele não encerra a trajetória do grupo. Aliás, é a partir da despedida dele, vista com naturalidade pelos integrantes remanescentes, que o Graveola vê a oportunidade de se reinventar.



“É muito comum que aconteçam transformações em uma banda com tantos anos de carreira. Claro que a saída dele é muito significativa. Mas não é a primeira mudança que vivemos, e todas as outras que aconteceram serviram para criar um processo muito sadio de renovação”, diz.



E é com essa renovação em mente que a banda se prepara para a próxima empreitada. Sendo escrita desde o ano passado, quando Luiz ainda era parte do Graveola, a etapa ganha forma com o disco “Moments”, trabalho que deve ser lançado em julho e que está em processo de financiamento coletivo no site da Benfeitoria (benfeitoria.com/graveola).



Fruto de uma imersão feita pelos integrantes da banda entre outubro e novembro de 2018, o disco deve apresentar um panorama [TEXTO]do “novo” Graveola.



“Abandonamos a polifonia e o excesso de informação e estamos fazendo um disc[/TEXTO][TEXTO]o mais vazio e contemplativo[/TEXTO]”, diz o baixista.



Para ele, o trabalho também mostra o processo de amadurecimento da banda, o que reflete na mudança de sonoridade do grupo.



“Agora tocamos os arranjos em favor da canção e não como era antes, quando a canção acontecia em favor dos arranjos”, afirma.<EM>



Mudança



A formação foi reconfigurada. “Vão acontecer mais intervenções minhas cantando como lead. A Luiza (Brina) sai da percussão, que deixa de ser usada, e assume uma posição mais à frente, passando a tocar guitarra”, adianta.



Já Luiz Gabriel Lopes segue com o trabalho solo e também com a banda Rosa Neon, projeto que reúne outros músicos relevantes da cena mineira e aposta em uma sonoridade mais pop.



Serviço

Graveola – Show de despedida Luiz Gabriel Lopes, hoje, às 20h no Cine Theatro Brasil Vallourec (Praça 7: Rua dos Carijós, 258 – Centro). Ingressos: R$ 20 (inteira), R4 10 (meia)