A grande procura por ingressos para o show "Nossa História", de Sandy e Junior, é uma prova de como a dupla continua sendo muito amada pelos fãs, mesmo 12 anos após a separação.

Até o 12 de agosto - data do show que acontece na Esplanada do Mineirão -, muita gente vai aproveitar para relembrar grandes sucessos da dupla, como "Vamos Pular", "Imortal", "Olha o Que o Amor Me Faz" e "As Quatro Estações".



Para facilitar a vida dos fãs que querem matar saudades das músicas que invadiram as rádios nas décadas de 1990 e 2000, o Hoje em Dia preparou uma playlist no Spotify recheada de sucessos de Sandy e Junior.



Confira:

