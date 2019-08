Com uma hora de atraso, a dupla Sandy e Júnior subiu ao palco na esplanada do Mineirão. Inicialmente marcado para 20h30, o show só começou por volta de 21h30, para delírio dos cerca de 25 mil fãs que esgotaram os ingressos para a apresentação.

ARREPIA DAÍ QUE TAMO ARREPIADO DAQUI #SandyEJuniorNoMineirão pic.twitter.com/hTgPEuNtAA — Estádio Mineirão (@Mineirao) August 18, 2019

Enquanto os celulares do público apontados para o palco registravam o momento, os irmãos iniciaram o show com a canção “Não Dá Pra Não Pensar”, do disco Acústico MTV, de 2001. A segunda música foi “No Fundo do Coração”, lançada pela dupla em 1998.

A apresentação em Belo Horizonte faz parte da turnê “Nossa História”, para comemorar 30 anos de trajetória. Os filhos de Xororó ainda vão realizar shows em São Paulo, Curitiba, Manaus, Belém, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Nova York e Lisboa.