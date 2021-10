O Flitabira - Festival Literário Internacional de Itabira tem abertura oficial nesta quarta-feira (27), a partir das 17h. A programação presencial é gratuita e aberta ao público, sendo obrigatória a apresentação do cartão de vacinação contra a Covid-19 para acesso ao evento, que tem estrutura montada na Praça do Centenário. Crianças, que não foram vacinadas, podem comparecer seguindo o protocolo de uso de máscaras. Não é necessária a retirada de ingressos para o festival.

Essa é a primeira edição do Flitabira, que segue até domingo (31), em formato digital e presencial, alternados e simultâneos. São mais de 100 convidados na programação que inclui debates, palestras, leituras, exposição, dança, teatro, música e gastronomia. O protagonismo do festival é dedicado ao maior poeta brasileiro, Carlos Drummond de Andrade, filho de Itabira. O tema que vai nortear o evento é 'A Pedra e o Sino', numa alusão ao poema mais importante do século 20, representando importantes simbologias nos diversos contextos políticos e sociais.

Entre os desetaques da programação de abertura está o Congado Cortejo Marujadas, um passeio que sairá, às 17h, da Igreja do Rosário dos Homens Pretos em direção à Praça do Centenário. A chegada está prevista para às 18h, quando será liberado o acesso ao espaço literário-gastronômico ali instalado;

As 18h, Danilo Miranda (Sesc SP) e Luiz Eduardo Osorio (Instituto Cultural Vale) conversam sobre 'Cultura Pós-Pandemia'. O organizador Afonso Borges fará a mediação, em transmissão ao vivo, gerada da Casa de Drummond e transmitida nas redes do Festival e no telão montado no evento. Às 19h, em edição inédita, Mia Couto falará sobre o seu mais recente livro, 'O Mapeador de Ausências', onde fala de sua terra natal, Beira, em Moçambique, comparando com Itabira. A fala acontece em formato digital, com acesso pelas redes do Festival.

