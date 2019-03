Começa nesta segunda-feira, (11), a venda de ingressos para o show do grupo sul-coreano de K-pop BTS. A partir das 10h, os fãs poderão adquirir a entrada pelo site da Eventim e, entre 12h e 18h, na bilheteria do Allianz Parque, onde o grupo se apresentará.



Em fevereiro, a agência Big Hit Entertainment, que representa os artistas, confirmou que eles fariam uma apresentação única no Brasil. O show faz parte da turnê Speak Yourself, que a banda realizará este ano, e incluirá Estados Unidos, Japão e países da Europa.



As entradas custam de R$ 145 (meia, na cadeira superior) a R$ 750 (inteira, nas pistas premium verde e branca). Há ainda a opção do ingresso Soundcheck Package, que inclui a entrada na área prioritária do Soundcheck Package dentro da pista premium, acesso exclusivo na passagem de som dos artistas, entrada antecipada, laminado e cordão, além de check-in e equipe exclusiva de atendimento no evento. Esse pacote especial custa R$ 600 (meia) e R$ 975 (inteira). No total, serão disponibilizados 36.120 ingressos.



Pela internet, a compra é feita apenas com cartão de crédito. Na bilheteria, é possível comprar com dinheiro, cartões de crédito e débito. Cheques e boletos não são aceitos. A partir desta terça-feira, (12), até a data do show, os ingressos na bilheteria do Allianz Parque podem ser adquiridos de terça a domingo, das 12h às 20h.



A classificação etária para o show é de 15 anos. Crianças entre cinco e 14 aos deverão estar acompanhados dos pais ou responsável legal. Crianças entre 11 a 14 anos também devem estar acompanhados de maiores de 18 anos, mediante apresentação de autorização com firma reconhecida dos pais ou responsável legal.



Serviço



BTS no Brasil



Data: 25/05/19 (sábado)



Abertura dos portões: 15h



Horário do show: 19h



Local: Allianz Parque - Av. Francisco Matarazzo, 1705 - Água Branca, São Paulo/SP



Ingressos: vendas online pelo site ou na bilheteria oficial do Allianz Parque (11/03 das 12h às 18h ou até acabarem os ingressos; de 12/03 até a data do show: de terça a domingo, das 12h às 20h)