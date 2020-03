Um dos concursos gastronômicos mais tradicionais do Brasil, que teria início em Belo Horizonte no próximo dia 10, também teve que ser adiado por causa da pandemia do novo coronavírus. Agora, o Comida di Buteco foi remarcado e começará no dia 10 de julho. A data de encerramento também foi modificada, passando para 9 de agosto.

"Tais medidas são necessárias para evitarmos os riscos de contágios e acatarmos as determinações dos órgãos de saúde federais, estaduais e municipais. Esperamos que as medidas de contenção resguardem a todos e que possamos estar bem para o retorno no momento certo", destacaram os organizadores do evento.

A lista dos botecos que vão participar da edição deste ano ainda não foi divulgada. No ano passado, mais de 50 estabelecimentos disputaram o voto do público pela iguaria mais gostosa da cidade - e da cerveja mais gelada da "capital mundial dos bares".

Em 2020, o concurso chega à sua 21ª edição. Além de BH, outros 19 municípios participam do festival. O campeão de cada um é visitado por um júri extra e, ao final, um deles é escolhido como o melhor boteco do país.

