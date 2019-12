A médica Rose Miriam Souza di Matteo, mãe dos três filhos de Gugu Liberato, decidiu entrar na Justiça para ter reconhecida a união estável com o apresentador. Rose não foi casada oficialmente, mas tinha um relacionamento com Gugu há 19 anos.

Em entrevista ao jornal “Folha de S. Paulo”, a médica afirmou que nunca teve outro homem a não ser Gugu, e que qualquer mulher em seu lugar faria o mesmo. “Há pessoas que não querem aceitar a minha união estável com o Gugu. Nós sempre fomos uma família, marido e mulher, mãe e pai de três filhos. Tenho inúmeras provas disso, fotografias em casa, em viagens. Roupas dele em casa (em Orlando, nos EUA)”, explicou.

A herança do apresentador foi divida em duas partes, sendo 75% para os três filhos João, Sofia e Marina, e os outros 25% para os sobrinhos. Se Rose conseguir o reconhecimento da união estável, terá direito a metade da herança. Pessoas próximas à família afirmam que Rose não tinha uma união estável com o apresentador, apenas uma relação de amizade.



A médica contesta, e diz que na casa dos dois, em Orlando, havia um closet cheio de roupas dele, e toda segunda pela manhã ele depositava uma quantia para ela se manter. “O que sei é que o que é do pai é dos filhos. Já está tudo no nome dos filhos. Como o Gugu queria. Não quero nada para mim. É tudo deles. Eu só vou viver de usufruto para poder me manter”, disse. Rose afirmou que, se ganhar o processo, irá doar a herança toda para os filhos.



(*) Maiara Brito, sob supervisão de Gledson Leão.



