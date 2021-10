Doze de outubro, que é lembrado como o dia de Nossa Senhora Aparecida e das crianças, marca também o aniversário do grupo de teatro Armatrux, que acabou de completar três décadas de atividades.

“Tinha 17 anos quando nos apresentamos em Mariana, com ‘Acorda, Aderbal’. Tinha acabado de ver uma peça do Galpão e lembro de falar para minha mãe que queria ser atriz de teatro”, lembra a integrante Paula Manata.

“Apesar de termos uma linguagem diferente, o Galpão sempre foi uma inspiração para a gente, assim como o Giramundo”, destaca, citando um dos mais importantes grupos de teatro de bonecos – uma das vertentes de trabalho do Armatrux.

O teatro de bonecos proporcionou um dos grandes sucessos da companhia, “Armatrux – A Banda”, levado para mais de 70 cidades. A peça é uma das atrações da programação de aniversário, com início neste sábado (30).

Ela foi apresentada na sede da companhia em Nova Lima, juntamente com a transmissão, pelas redes sociais, de documentário sobre os bastidores do processo de repaginação do espetáculo, com estreia prevista em 2022.

“Durante a pandemia, o John (do Pato Fu) fez a nova trilha sonora. Já gravou e mixou as músicas. Agora estamos nos encontrando para fazer a montagem presencial”, adianta Paula.

A programação continua em 6 de novembro, quando será levada ao palco a tragicomédia musical “Thácht”, do Armatrux, vencedora em 2018 do Prêmio Sinaparc. Em dezembro, será a vez de uma websérie com a releitura do último espetáculo, “Nightvodka”.

Desde a fundação, o Armatrux é responsável pela criação de 21 espetáculos, além de três curtas-metragens e uma exposição interativa. Na sua sede, as atividades já foram retomadas, com uma programação voltada para a comunidade local.

Leia Mais:

Filme do Porta dos Fundos aposta na popularidade do personagem policial Peçanha