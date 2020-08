Personalidade literária de 2019, em homenagem feita pelo Prêmio Jabuti, Conceição Evaristo se junta à crítica de arte Júlia Rebouças no webinário Conversas Sobre Perguntas, nesta terça-feira (11), a partir das 20h, com transmissão no YouTube do Memorial Minas Gerais Vale.

Intituladas “Narrativas para o novo(s) mundo(s): Os lugares da cultura”, as palestras virtuais vão abordar a linguagem poética e outros modos de interpretar e dizer o tempo, os seres e as relações (por Conceição) e a relevância de novas proposições, visões sociais e construções coletivas para a cultura contemporânea (por Júlia).

Convidadas

Conceição Evaristo é escritora, ficcionista, ensaísta, mestre em Literatura Brasileira, pela PUC Rio, e doutora em Literatura Comparada, pela Universidade Federal Fluminense (UFF). Já publicou sete livros, entre eles “Olhos D’água” (2015), vencedor do Jabuti.

Júlia Rebouças é curadora, pesquisadora de arte, mestre e doutora, pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da UFMG (2017). Além de várias curadorias, trabalhou na função no Instituto Inhotim de 2007 a 2015.