Que tal aproveitar o tempo livre para aprender informações e técnicas que podem ser valiosas para o crescimento profissional? Há várias opções nas livrarias de títulos que abordam o empreendedorismo, a autoestima e o crescimento pessoal. Mas não é tão fácil saber quais são as obras que oferecem os textos que realmente podem contribuir para um bom aprendizado.

Para facilitar suas escolhas, indicamos aqui cinco obras facilmente encontradas em formato físico e nas lojas virtuais em versões de e-books. São bons títulos para serem apreciados na fila de um banco, na sala de espera de um consultório, dentro do ônibus ou à noite, enquanto espera a hora de dormir. Ou seja, é possível lê-los aos poucos, nas horas vagas. Confira:

1) "A Coragem de Ser Imperfeito" (Brene Brown)

Na fase digital, em que nas Redes Sociais a maioria dos posts são relacionados à perfeição da rotina, ter coragem para ser imperfeito é revolucionário. Brené Brown mostra que para sermos mais inteiros devemos reconhecer as nossas limitações e ensina como lidarmos melhor com elas. Conferindo, dessa forma, autenticidade a esse indivíduo. Algo tão buscado nos processos criativos das empresas. Vale à leitura!

2) "Pense como um Freak" (Stephen Dubner e Steven Levitt)

Essa obra vale a leitura porque ensina a como fazermos os questionamentos de forma assertiva. Você já reparou o tempo em que, às vezes, "perdemos" em reuniões? Isso acontece muitas vezes porque queremos respostas, mas não conseguimos expor as nossas dúvidas da melhor maneira. A mesma coisa acontece quando queremos mudar de carreira percebemos o efeito de não estarmos satisfeitos no trabalho atual, mas não formulamos as perguntas de como mudar essa situação. Tendo foco nas perguntas e conseguindo envolver as pessoas neste conteúdo fará com que você tenha resultados para os seus questionamentos. E é isso que os autores instigam neste livro.

3) "Como chegar ao sim com você mesmo?" (William Ury)

Você já deve ter tido situações na vida social e profissional que teve que convencer pessoas. Seja para angariar um aumento, conseguir uma nova colocação, e\ou propor um pedido de casamento. O que poucas pessoas sabem é que antes de usar da oratória é preciso convencer a si mesmo daquela decisão. Ou seja, analisar os pontos fortes e fracos do argumento, perceber se você mesmo concorda com a decisão que tomou e aí sim expor para os outros. Convencer a si não é uma tarefa fácil porque exige "olhar para dentro". Willian Ury, especialista em negociação, mostra as dificuldades em se negociar e aponta caminhos neste livro que podem lhe ajudar nesses momentos.

4) "Foco" (Daniel Goleman)

Numa época em que somos expostos a muitas distrações no dia a dia, ter foco em qualquer atividade exige persistência e objetivos claros. Procrastinar no trabalho se tornou algo mais fácil com a internet e atividades rotineiras que precisam da nossa atenção ficam de lado. Isso prejudica a nossa avaliação de desempenho como profissionais e também o nosso lado emocional. Nesta obra, Goleman aponta algumas diretrizes para conseguirmos ter foco no dia a dia.

5) "Inteligência Emocional" (Daniel Goleman)

Esse clássico, também do autor Daniel Goleman, não poderia estar de fora da lista. Isso porque precisamos da inteligência emocional dentro e fora das nossas carreiras. Conseguir o equilíbrio entre razão e emoção é algo inerente a todos os seres humanos. Goleman nos ajuda a reconhecer os nossos limites e a criar relações melhores.

* Fonte: Fabiano Castro, especialista em carreira\educação e Diretor Nacional da Minds Idiomas