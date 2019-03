O projeto BH é da Gente celebra dois anos neste domingo (24). Por isso, nos três endereços onde o projeto é realizado (Savassi, Pampulha e Grajaú), haverá muitas atividades para as crianças, além de shows musicais. Uma excelente oportunidade para tirar as crianças da frente da TV ou do celular e levá-las para brincar na rua.

Além disso, a programação cultural gratuita do fim de semana conta com apresentação de palhaças, filmes franceses e cortejo de bloco pelo Parque Municipal. Confira os destaques:

SÁBADO (23)

Exercícios com hopping na praça

A Cia Athletica realiza um “Hopping Day”, na Praça da Assembleia neste sábado. O Hopping é uma modalidade aeróbica que utiliza como ferramenta o Kangoo Jump, uma bota especial que pesa até 2Kg e foi criada para absorver até 80% do impacto durante uma corrida ou deslocamento. Inscrições gratuitas pelo www.sympla.com.br/hoppingday.

Quando: sábado, às 10h e às 11h

Onde: Praça da Assembleia, Santo Agostinho

Filmes franceses no Cine Santa Tereza

O MIS Cine Santa Tereza está exibindo filmes da 5ª edição da Festa da Francofonia. Neste sábado, às 19h, será exibido Assim que “Abro os Meus Olhos”, de Leyla Bouzid. No domingo, às 17h, é a vez de “Mulheres e Homens”, de Frédérique Bedos, enquanto Luna, de Elsa Diringer, será apresentado às 19h.

Quando: sábado e domingo

Onde: MIS Cine Santa Tereza (Praça Duque de Caxias, Santa Tereza)

Educação ambiental e circo para as crianças

No "Festival de Circo Boulevard", será apresentado o pocket-show "Circo Legal é Circo sem Animal!", que propõe uma reflexão sobre educação ambiental e o respeito aos animais.

Quando: sábado, às 16h

Onde: Piso 1 do Boulevard Shopping (av. dos Andradas, 3000)

Palhaças vão ao Primeiro de Maio

O Coletivo Calcinha de Palhaça promove encontros para discutir a presença da mulher na arte da palhaçaria. O grupo está levando a ação "1,2 e já!!! A brincadeira vai começar" para diferentes espaços públicos da cidade.

Quando: sábado, às 10h

Onde: Associação Primeiro de Maio, Vila Vista Alegre (rua Herculano Mourão Salazar, 95)

DOMINGO (24)

Evento alerta para a epilepsia

O evento Purple Day pela Epilepsia tem como objetivo conscientizar a sociedade a respeito da epilepsia e da realidade das pessoas que vivem com a questão com o intuito de desmistificar e acabar com o preconceito.

Quando: domingo, das 8h30 às 12h30

Onde: Parque Juscelino Kubitschek (av. Bandeirantes, 240, Sion)

Cortejo Abre Caminho

O bloco Abre Caminho realiza um cortejo pelas alamedas do Parque Municipal.

Quando: domingo, das 11h às 13h

Onde: Parque Municipal Américo Renné Giannetti (av. Afonso Pena, 1.377, Centro)

BH é da Gente – Savassi tem charanga

O projeto está de volta com Pickleball (uma mistura de badminton e tênis de mesa), oficinas recreativas e apresentação da Charanga das Padês, a partir das 11h.

Quando: domingo, das 9h às 13h

Onde: Trechos das avenidas Cristóvão Colombo e Getúlio Vargas

Caminhar no BH é da Gente – Silva Lobo

A programação do projeto conta com o Programa Caminhar (com avaliação física para os caminhantes), atividades esportivas e recreativas, além de aulão de lian gong.

Quando: domingo, das 9h às 13h

Onde: Avenida Silva Lobo, entre as ruas Xapuri e Garret

BH é da Gente – Guarapari terá show de rock

A programação conta com oficina recreativa, apresentação da Banda da Guarda Municipal e demonstração dos cães do Grupamento do Canil da Guarda. Show com a banda Trinta Acústico.

Quando: domingo, das 9h às 13h

Onde: Avenida Guarapari, entre a Avenida Portugal e a Rua Deputado Salim Nacur

Palhaças circulam por praças

O Coletivo Calcinha de Palhaça promove encontros para discutir a presença da mulher na arte da palhaçaria. O grupo está levando a ação "1,2 e já!!! A brincadeira vai começar" para diferentes espaços públicos da cidade.

Quando: domingo, às 10h e às 15h

Onde: Pela manhã na Praça Duque de Caxias, Santa Tereza; pela tarde, na Praça da Assembleia, Santo Agostinho

Rock e pagode na feira do Mineirinho

A Feira de Artesanato do Mineirinho vai contar com as apresentações das bandas Diga Lá (pagode) e Mais 80 (rock dos anos 80).

Quando: domingo, às 12h

Onde: Mineirinho (avenida Antônio Abrahão Caram, 1000, São José, Pampulha)

Um debate sobre escolas que transformam

O Espaço do Conhecimento UFMG exibe dois episódios da série “Corações e mentes, escolas que transformam” para convidar os visitantes a uma discussão sobre a educação no Brasil. Ao fim da exibição, acontece uma roda de conversa sobre os limites e as possibilidades da escola no mundo contemporâneo.

Quando: domingo, às 14h

Onde: Espaço do Conhecimento UFMG (Praça da Liberdade)

Show de mágica para as crianças

No "Festival de Circo Boulevard", acontece o show "Uma Mágica muito Mágica!", evento com vários truques de ilusionismo.

Quando: domingo, às 16h

Onde: Piso 1 do Boulevard Shopping (av. dos Andradas, 3000)