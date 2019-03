A previsão do tempo para este fim de semana é de sol entre nuvens e temperaturas amenas. Ou seja, clima perfeito para levar a família para curtir praças, parques e espaços ao ar livre em Belo Horizonte.

Confira as opções gratuitas do fim de semana:

SÁBADO (30)

Tai Chi Chuan

Horário: das 8h às 9h30.

Local: Parque Municipal Américo Renné Giannetti – Avenida Afonso Pena, 1.377, Centro (Praça do Trenzinho).

Informações: os interessados devem se inscrever com o professor José Marcelo, pelo e-mail: marcellogriffoni@gmail.com ou pelo telefone (31) 9 9945-3938.

Aula de Lian Gong

Horário: das 9h às 10h.

Local: Parque Municipal Américo Renné Giannetti – Avenida Afonso Pena, 1.377, Centro (Pista de Patinação).

Informações: utilize roupas confortáveis.

LIAMC Prevenção de Doenças Cardiovasculares

Horário: das 7h30 às 16h30.

Local: Parque Municipal Américo Renné Giannetti – Avenida Afonso Pena, 1.377, Centro (Praça da Administração).

Informações: orientações sobre prevenção de doenças cardiovasculares.

DOMINGO (31)

Espetáculo Palhaçada no Parque

Horário: das 9h30 às 10h30.

Local: Parque Primeiro de Maio – Rua Joana D'Arc, 190, Primeiro de Maio.

Informações: apresentação do espetáculo Palhaçada no Parque com palhaços que também atuam como trapezistas, malabaristas, acrobatas e equilibristas, para a alegria e as gargalhadas da plateia.

SOUL BH Cultura de Rua

Horário: das 9h30 às 14h30.

Local: Parque Municipal Américo Renné Giannetti – Avenida Afonso Pena, 1.377, Centro (Largo do Teatro).

Informações: discotecagem com músicas dos anos 70, 80, e 90, para as pessoas dançarem e se divertirem.

Espetáculo Isso Não se Faz

Horário: das 10h às 11h.

Local: Parque Municipal Américo Renné Giannetti – Avenida Afonso Pena, 1.377, Centro (Pista do Trenzinho).

Informações: apresentação do espetáculo Isso Não se Faz, voltado ao público infantil.

BH é da Gente – Savassi

Local: Trechos das avenidas Cristóvão Colombo e Getúlio Vargas.

Yoga no Asfalto

Horário: das 8h30 às 10h.

Informações: o grupo Yoga no Asfalto fará uma prática coletiva aberta a população de BH com o intuito de diminuir o stress e a correria do dia a dia. Traga seu tapete, toalha ou canga para a prática. Acompanhe nas redes sociais: Instagram @yoga_no_asfalto e Facebook Yoga no Asfalto.

Jogos de Tabuleiro/ Brincadeiras Tradicionais

Horário: das 9h às 12h30.

Informações: espaço para brincadeiras tradicionais como: bambolê, amarelinha, pular corda; e para os jogos de tabuleiro (dama e xadrez).

Oficina Recreativa

Horário: das 9h às 13h.

Informações: espaço para recreação com equipamentos de rua de lazer, como camas elásticas, mesas de totó, piscina de bolinhas e oficina de pintura de rosto.

BH é da Gente – Silva Lobo

Local: Avenida Silva Lobo, entre as ruas Xapuri e Garret.

Brincadeiras Tradicionais

Horário: das 9h às 12h30.

Informações: espaço para a prática de brincadeiras tradicionais como: amarelinha e corda; e para esportes como peteca e badminton.

Oficina Recreativa

Horário: das 9h às 13h.

Informações: Espaço para recreação com equipamentos de rua de lazer como camas elásticas, mesas de totó, piscina de bolinhas e oficina de pintura de rosto.

BH é da Gente – Guarapari

Local: Avenida Guarapari, entre a avenida Portugal e a rua Deputado Salim Nacur.

Brincadeiras Tradicionais

Horário: 9h às 12h30.

Informações: espaço para a prática de brincadeiras tradicionais como: amarelinha e corda; e para esportes como peteca e badminton.

Oficina Esportiva

Horário: das 9h às 13h.

Informações: espaço para a prática de esportes como: tênis de mesa, escalada, peteca, xadrez, damas, futebol de prego e cama elástica.

