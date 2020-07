A programação da TV reserva muitas estreias neste fim de semana, a começar por uma série 100% mineira. "Árvore dos Araújos" entra na programação do canal Nickelodeon (TV paga) neste sábado (4), às 11h30. Gravado na Zona da Mata mineira, o programa busca mostrar as diferentes configurações familiares pelo olhar das crianças, tratando de temas como adoção, orfandade e segundo casamento.

Para quem está em busca de filmes, é bom ficar de olho no cardápio do Telecine (TV paga), que lançará a animação "A Família Addams" em sua programação de sábado do canal Premium, às 22h. O filme reúne comédia e terror e foi baseado na obra de mesmo nome criada pelo cartunista Charles Addams. Os fãs de clássicos também não terão do que reclamar: o Telecine Cult fará neste domingo (5) uma maratona dedicada à trilogia "O Poderoso Chefão", a partir das 12h25.

Outro destaque da telinha é o programa especial em homenagem ao narrador esportivo Luciano do Valle, que completaria 73 anos no sábado. A atração, que será apresentada no domingo, às 14h, na Band (TV aberta), trará depoimentos exclusivos de familiares e profissionais que conviveram com o jornalista, além de mostrá-lo atuando nas mais diferentes modalidades esportivas. Para quem passou a curtir séries espanholas a partir do sucesso de "La Casa de Papel", a comédia dramática"Vida Perfeita" estreia na próxima segunda (6), às 23h30, no canal HBO (TV paga), com oito episódios de meia hora. A produção foi a vencedora do prêmio de melhor série na edição de 2019 do Festival Internacional de Séries de Cannes e acompanha três mulheres que entendem que a vida perfeita não precisa ser necessariamente como tinham imaginado.

O canal National Geographic estreia documentários sobre consequências do uso de plástico no meio ambiente

Nesta sexta-feira (3), Dia Internacional Sem Sacos de Plástico, a National Geographic (TV paga) fará uma programação especial com quatro documentários que convidam o espectador a refletir sobre o uso do plástico e suas consequências. O especial começa às 18h, com a estreia de "Plástico: Trajetória e Poluição", um documentário revelador que expôs a verdade por trás de carregamentos de plástico destinados a aterros. Serão exibidos ainda "Mar de Plástico" (18h45), "Baleia: Morta pelo Plástico" (19h30) e "Mergulho no Ártico" (20h15).

Novas atrações chegam à programação da TV Cultura (canal pago), a partir deste sábado, com as séries "Brinquedonautas", 'Território do Brincar" e " Sushi e Além". No primeiro, cinco crianças viajam pelo mundo a bordo de um fantástico Zeppelin chamado brinquedoteca. Já "Território do Brincar" tem como proposta retratar a cultura da infância de comunidades rurais, indígenas, quilombolas, litorâneas, grandes metrópoles e sertões. "Sushi e Além, uma família britânica saboreando o Japão" é uma série animada que põe uma família ocidental para entender os mitos e desejos da culinária japonesa. Para o público infanto-juvenil, a pedida é acompanhar a versão "sing along" do filme "Zombie 2", neste domingo, às 20h, na Disney Channel (TV paga). A novidade é que o público poderá cantar e dançar as nove músicas originais enquanto assiste ao filme. A trama foca no relacionamento entre a líder de torcida Addison e o zumbi jogador de futebol americano Zed. No campo dos reality shows, a MTV estreia na terça-feira (7) os novos episódios de "Acapulco Shore", que vai mostrar o dia a dia de um grupo de jovens vivendo as melhores férias das suas vidas, desta vez levando-os para Mazatlán, paradisíaca cidade de praia da costa do Pacífico mexicano, conhecida por suas praias, gastronomia e vida noturna.

O narrador esportivo Luciano do Valle recebe homenagem da Band neste domingo

Dia Internacional Sem Sacos de Plástico - Dia 3, a partir de 18h, no National Geographic

Brinquedonautas - Dia 4, às 8h30, na TV Cultura

Território do Brincar - Dia 4, às 12h10, na TV Cultura

Sushi e Além, uma família britânica saboreando o Japão - Dia 4, às 12h45, na TV Cultura

Árvore dos Araújos - Dia 4, às 11h30, na Nick

A Familia Addams - Dia 4, às 22h, no Telecine Premium

Maratona "O Poderoso Chefão" - Dia 5, a partir das 12h25, no Telecine Cult

Especial Luciano do Vale - Dia 5, às 14h, na Band Zombie 2 - Dia 5, às 2h, na Disney Channel

Vida Perfeita - Dia 6, às 23h30, na HBO Acapulco Shore - Dia 7, às 21h50, na MTV