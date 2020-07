Dando continuidade ao Circuito Em Casa, várias atrações movimentam o final de semana. Entre elas, shows com Moons e Milena Torres, além de bate-papos, radionovela, entre outras exibições.

Já na segunda-feira, uma boa pedida é o documentário “Barreiridades”, sobre a história do Barreiro, uma realização do Instituto Macunaíma de Cultura.

O conteúdo do festival é transmitido pelo canal da Fundação Municipal de Cultura no YouTube e pelas páginas do Circuito Municipal de Cultura nas redes sociais do Instagram e Facebook.

Confira abaixo as atrações dos próximos dias

30/7 - Quinta-Feira

10h

Vídeo - Radionovela "Perguntas para Madê" - Episódio V - Por Erika Rohlfs e Thiago Gazzinelli - Literatura

Exibição por meio das mídias: YouTube/IGTV/Facebook

Disponível até: 30/8

15h

Vídeo - Territórios Culturais - Histórias de Alimentar a Alma - Episódio 6 - Receita de Torta de Banana, com José Racilan - Gastronomia

Exibição por meio das mídias: YouTube/IGTV/Facebook

20h

Vídeo - Bate-Papo “Produções artísticas periféricas e faveladas: desafios e perspectivas”, com Cristiano Silva Rato, Russo APR, Robert Frank e Elisângela Silva - Audiovisual

Exibição por meio das mídias: YouTube/Facebook

Classificação:16 anos

31/7 - Sexta-Feira

17h

Vídeo - Bate-Papo sobre Cultura Sound System AmBHulante com Dj Luiz Valente - Música

Exibição por meio das mídias: YouTube/IGTV/Facebook

31/07 - Sexta-Feira - 20h

Vídeo - Graffiti e Música com Kakaw e DJ Mapùche - Artes Visuais + Música

Exibição por meio das mídias: YouTube/IGTV/Facebook

21h

Vídeo - Show acústico “Prosa e Canção”, com Milena Torres - Música

Exibição por meio das mídias: YouTube/IGTV/Facebook

1/8 – Sábado

16h

Vídeo - Laboratório de Teatro Lambe Lambe, com Iasmin Marques do Grupo Girino - Teatro

Exibição por meio das mídias: YouTube/Facebook

18h

Vídeo - Territórios Culturais - Link de Mestre - Episódio 6 - Afoxé Ilê Odara com Thirey Ilê Odara e Ângela da Silva de Oliveira - Cultura Popular

Exibição por meio das mídias: YouTube/IGTV/Facebook

2/8 – Domingo

11h

Vídeo - Territórios Culturais - Histórias de Alimentar a Alma - Episódio 7 - Receita de Molho de Feijão com Bacalhau, com Bernardina de Sena - Gastronomia

Exibição por meio das mídias: YouTube/IGTV/Facebook

16h

Vídeo - “Griot - Histórias e Cantorias”, com Teatro Negro e Atitude - Contação de Histórias

Exibição por meio das mídias: YouTube

19h

Vídeo - Moons (solo) na Ilha do Corvo com André Travassos | Banda Moons - Música

Exibição por meio das mídias: YouTube/IGTV/Facebook

3/8 - Segunda-Feira

12h

Vídeo - Documentário Barreiridades - Cinema

Exibição por meio das mídias: YouTube

Disponível até 3/8

18h

Vídeo - Territórios Culturais - Link de Mestre - Episódio 7 - Música e Poesia de Raízes Rurais com Teixeirinha de Minas e Márcio Aranha - Cultura Popular

Exibição por meio das mídias: YouTube/IGTV/Facebook