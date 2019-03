Criada por irlandeses que migraram para os Estados Unidos no século 18, a festa do Dia de São Patrício (Saint Patrick’s Day) caiu no gosto dos brasileiros por fazer um bom casamento entre boa música e cerveja. A celebração, no dia 17 de março, inspira eventos em bares, casas noturnas e restaurantes de Belo Horizonte.

Mais uma vez, uma grande festa será realizada na Savassi, com chope verde e shows de bandas de rock. Outro grande evento acontece no Mercado Cervejeiro, onde os visitantes poderão conhecer cervejas produzidas artesanalmente em Nova Lima.

Confira as festas de Saint Patrick’s Day que acontecem na Região Metropolitana de Belo Horizonte neste fim de semana:

SÁBADO (16)

Mercado Cervejeiro

Endereço: Avenida Montreal, 232, Jardim Canadá, Nova Lima

Horário: das 12h às 18h

Ingresso: R$ 65

Veja detalhes aqui

Festa com a presença de oito cervejarias artesanais. Shows com as bandas Route 66, Seu Madruga e Honky-Tonk. O ingresso dá direito a uma camisa verde, uma caneca e um chope





Ateliê Wäls

Endereço: rua Gabriela de Melo, 566, Olhos D'Água

Horário: das 14h às 20h

Ingresso: R$ 88

Veja detalhes aqui

A festa conta com shows de Ca$h e Velotrol. O ingresso permite consumo à vontade de chope verde das 15h às 19h





Albanos

Endereços: Albanos Hub Cervejeiro (rua Pium-Í, 611, Sion) e Albano Bar Conceito (rua Rio de Janeiro, 2.076, Lourdes)

Horário: Sábado, das 12h à 0h, e domingo, das 12h às 17h



Neste fim de semana, as duas unidades da cervejaria irão servir chope Pilsen verde. Haverá também uma promoção com a premiada cerveja Irish Dry Stout, medalha de bronze no Festival Brasileiro de Cerveja de 2018, em Blumenau (SC)





Casa Ávila

Endereço: Rua Onísio 50, União

Horário: 16h



A casa vai servir o chope verde, produzido pela Albanos, com preço promocional. Show com a banda BlaBlaBlá





Casa Selvagem

Endereço: Avenida Tereza Cristina, 537, Prado

Horário: 14h

Ingresso: gratuito até as 18h.

Veja detalhes aqui



A casa temporária, aberta pela Catuaba Selvagem, realiza a festa com preços especiais para cerveja





DOMINGO (17)



St. Patrick's Day na Savassi

Endereço: avenida Getúlio Vargas, entre Contorno e Alagoas

Horário: das 12h às 21h

Ingresso: gratuito, mediante retirada antecipada com doação de um quilo de alimento não perecível

A festa conta com cervejas, pizzas e hamburguers verdes. Shows de Comhaltas Ceoltóirí Eireann, Lurex e Hocus Pocus.

Locais para troca de ingressos (apresentar 1kg de alimento não perecível): Ateliê Wäls - Rua Gabriela de Melo, 566 – Olhos D'água; Duke 'n' Duke Buritis - Av. Henrique Portugal, 147 – Buritis; Duke 'n' Duke Centro - Av. Augusto de Lima, 245 – Centro; Duke 'n' Duke Savassi - Rua Alagoas, 1470; Duke 'n' Duke Vila da Serra - Al. Oscar Niemeyer, 1033 Lj. 18 – Vila da Serra/Nova Lima; Stadt Jever - Av. do Contorno, 5771 – Savassi; Tasting Room Wäls - R. Padre Leopoldo Mertens, 1460 - São Francisco; Wäls Gastropub - Rua Levindo Lopes 358 – Savassi. OBS: cada pessoa pode retirar até cinco ingressos, com 5kg de alimentos não perecíveis.





Jack Rock Bar

Endereço: Av. Contorno, 5623, Funcionários

Horário: a partir das 20h

Ingresso: R$ 18



A casa recebe a Banda Taverna, especializada em música celta e medieval