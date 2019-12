Assim como milhares de brasileiros deixaram para a última hora a compra dos presentes de Natal, outros milhares insistem em escolher somente nos últimos dias de dezembro onde passarão a virada de ano.

Em Belo Horizonte, ainda há opções com ingressos disponíveis para quem deseja entrar em 2020 em festas all inclusive e com atrações musicais variadas. Uma delas é o Réveillon “Viva 2020”, que acontece no Land Spirit.

“Estamos na 4ª edição do evento, que tem a expectativa de receber 3 mil pessoas. Nosso repertório é bem eclético para agradar a todos”, afirma o produtor do evento, Marcos Lezsy.

Veja, abaixo, a programação deste e de outros eventos na cidade:

Clube Chalezinho 2020

Onde? Clube Chalezinho (Av. Professor Mário Werneck, 530 - bairro Estoril)

Horário? A partir de 22h

Benefícios? Open bar e food

Atrações:

Clayton e Romário (Sertanejo)

Felipe Hott (Axé e Pagode)

Marejah (Pop, Rock e Reggae)

DJ Tulio Ferola

Valores? A partir de R$ 320

Vendas no sympla.com/chalezinho2020 | Informações: (31) 3286-3155

Viva 2020

Onde? Land Spirit (Rodovia BR-356, Km 7,5, S/N - bairro Belvedere)

Horário? A partir de 21h

Benefícios? Open bar premium, wine e food

Atrações:

Bloco Funk You (Funk)

Bernardo Souza (Sertanejo)

Banda Cash (Pop Rock)

DJ Michel Lara

DJ Rodolfo Brito

DJ Junio Assisi (foto)

Valores? A partir de R$ 290

Vendas no sympla.com.br/viva2020 | Informações: (31) 98263-4644 (WhatsApp)

Distrital 2020

Onde? Mercado Distrital (R. Opala, S/N - bairro Cruzeiro)

Horário? A partir de 22h

Benefícios? Open bar e food

Atrações:

Beiço do Wando (Carnaval)

Banda Velotrol (Rock)

Daniel Keesen (Sertanejo)

DJ Siman

Valores? A partir de R$ 210

Vendas no sympla.com.br/distrital | Informações: (31) 99223-9315

Jack Rock Bar 2020

Onde? Jack Rock Bar (Av. do Contorno, 5.623 - bairro Funcionários)

Horário? A partir de 22h

Benefícios? Open bar, coquetéis e food

Atrações:

Banda Hard and Heavy

Banda Velotrol (foto)

Valores? A partir de R$ 270 (último lote)

Vendas no sympla.com.br/reveillonjack | Informações: (31) 3223-0090 ou 3227-4510

Tropical 2020

Onde? Mercado Distrital (R. Opala, S/N - bairro Cruzeiro)

Horário? A partir de 22h

Benefícios? Open bar e food + queima de fogos

Atrações:

Enkode

Cash

Matheus Ianc

Baile do Alê

Alex Bonno

Alex C

Ana Jablonski

Valores? A partir de R$ 212,50

Vendas no sympla.com.br/ReveillonNM

Rota85 2020

Onde? Rota 85 Pub (Av. Guarapari, 85 - bairro Santa Amélia)

Horário? A partir de 22h

Benefícios? Open bar e food

Atrações:

Shows com bandas tradicionais de Belo Horizonte tocando o melhor do rock nacional e internacional

Valores? A partir de R$ 150

Vendas no bit.ly/reveillonrota85 | Informações: (31) 98409-2793

