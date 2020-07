Diante do frenesi das cidades, olhar para o céu ficou cada vez mais raro. Salvo quando há um evento astronômico como a passagem do cometa Neowise pela Terra. Apesar de começar a se distanciar do nosso planeta, o corpo celeste ainda pode ser visto em Minas Gerais: os dias mais favoráveis para acompanhá-lo são esta quinta (23) e sexta-feira (24).

De acordo com o físico Renato Las Casas, coordenador do Observatório Astronômico da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o fenômeno será melhor visto durante o pôr-de-sol, quando o Neowise estará um pouco acima da linha do horizonte, do lado direito do Sol.

"Quem tiver uma câmera fotográfica e poder deixar o obturador (dispositivo que permite controlar o tempo de exposição à luz) aberto por um minuto, terá uma foto linda, porque o cometa estará logo abaixo da Lua, que está numa fase crescente", aconselha Las Casas.

O físico também sugere o uso de binóculos para uma melhor observação. A olho nu, explica, o fenômeno aparecerá como um borrão de luz.

O Neowise - que ganhou este nome em referência ao telescópio da Nasa que o descobriu, há quatro meses - não pode ser visto durante outros períodos do dia porque, "no alto do céu, a luz do Sol é mais forte que a dele, ofuscando-o". Mas como se trata de um corpo celeste sem luz própria, para vê-lo é preciso que os raios solares possam refletir nele e se espalhar. Quanto mais próximo do Sol, mais brilhante fica.

"Um cometa é uma espécie de pedra de gelo suja, feito a partir de água do dióxido de carbono, sujo de pedras e poeiras. Quando se aproxima do Sol, a temperatura atinge menos 56º Celsius e o dióxido passa do estado sólido para o gasoso, criando aquela cabeleira de gás e poeira", explica Las Casas.

O ponto mais próximo do Sol aconteceu no dia 3 de julho, quando só era possível ver o Neowise no Hemisfério Norte. Uma nova oportunidade só daqui a cinco, seis mil anos, pelos cálculos dos cientistas.