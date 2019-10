Confira uma prévia da parceria de Anitta e Akon: 'Boom Boom'

A cantora Anitta estreou mais uma parceria internacional. O cantor norte-americano Akon lançou nesta sexta-feira (4), o álbum “El Negreeto”, com a música “Boom Boom”, que conta com a participação da brasileira.

Em junho, Anitta esteve com Akon para a gravação do clipe em Miami. Na época, saíram algumas fotos e vídeos dela nos bastidores. Apesar disso, sua data de lançamento ainda não foi anunciada.

Só neste ano a cantora fez parcerias com Black Eyed Peas, Major Lazer, Alex Sensation com Luis Fonsi, DJ Snake com Sean Paul e Ozuna. Sem contar as participações especiais que pintaram em seu álbum “Kisses” como Caetano Veloso, Snoop Dogg e Becky G.



Confira: