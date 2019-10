Batidas de origem africana com a pegada da tradição do congado compõem a mistura de sons regados a muito tambor para o lançamento do álbum “Retirante”, o primeiro da banda Congadar. E em se tratando de tambor, o conjunto de Sete Lagoas estará bem acompanhado no show de hoje à noite, quando retomará a parceria com Maurício Tizumba. Uma das dez faixas do disco é a releitura da música “Sá Rainha”, do artista belo-horizontino, com quem já se apresentou em algumas ocasiões desde 2015. “Ele é uma referência para nós, um mestre da cultura popular”, reverencia o baixista Marcão Avellar.



O grupo foi montado a partir da mescla de duas bandas amigas entre si. De um lado, o rock e o blues da Ganga Bruta, que além de Marcão era composta pelo baterista Sérgio DT e os guitarristas Igor Félix e Giuliano Fernandes. Do outro, as vozes e caixas de folia da primeira formação do Congadar: Carlos Saúva, Filipe Eltão e Wesley Pelé.



“São três vocais da comunidade do congado, com a experiência tradicional de divisão dessas vozes”, antecipa Marcão, que destaca a percussão dos três potencializada nas performances ao vivo. “As caixas de congado são muito presentes nas músicas, têm protagonismo na sonoridade mas um impacto maior ainda nos shows, dispostas na frente do palco”.



Química

O álbum “Retirante” é resultado de anos de experimentação entre os conjuntos, viabilizado pelo Prêmio Culturas Populares de 2018, do então Ministério da Cultura.



“Quando começamos a nos juntar no estúdio já deu pra sentir que os sons casavam, e pesquisamos as origens, que do blues dos EUA ao nosso congado remontam à África, com muitas estruturas parecidas e temas em comum como liberdade e saudades da terra natal.



Amiga de longa data da banda, a cantora Lívia Itaborahy empresta a voz à música de sua autoria, “Senda do Tesouro”, que também está no álbum lançado esta semana. A abertura será da banda A Margem.



SERVIÇO

Show Congadar, com Maurício Tizumba e Lívia Itaborahy

Quinta-feira, às 21h

A Autêntica (Rua Alagoas, 1.172 - Savassi) - Ingressos a partir de R$15