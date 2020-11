Uma bela homenagem aos 300 anos de Minas Gerais: o percussionista Tunico Villani e o Grupo Karakuru realizam, às 20h da próxima terça-feira (2), um show instrumental ao vivo, gratuito e com transmissão pelas redes sociais. O evento também arrecadará fundos para o projeto Querubins.

No repertório, canções com elementos do congado mineiro, do afro-brasileiro, do forró, do samba reggae, do maracatu e do jazz, incluindo composições de Milton Nascimento e autorais de Tunico Vilani.

A apresentação contará com a participação de Paulo Santos (Grupo Uakti), responsável pela direção artística do primeiro CD dos artistas, lançado em 2018.

Além de Paulo, os sobrinhos e afilhados de Tunico Villani, os irmãos Salomão Villani (contra baixo) e Afonso Villani (cajon) também são convidados da live.

A transmissão ocorrerá nos canais do Youtube, Facebook e Instagram do Bar do Museu Clube da Esquina.

Repertório

Ao todo, 14 músicas estão no set list do show, incluindo "Cio da terra", "Cravo e canela" e "Raça", de Milton Nascimento; "Peixinhos do mar", de domínio público; "Black bird" e "Eleonor Rigby", dos Beatles; "Verde com vermelho", parceria de Tunico Villani com Podé Nastácia; e "Nayambi", "Noite na tapera","Manucatu", "Medéia", "Vôo duplo", "Quequé no cerrado", ambas de Tunico Villani.

Tunico Villani

Hábil executor de marimba, berimbau, djembê, caixas, conga e outros instrumentos de percussão, foi a partir da capoeira, onde aprendeu a jogar com vários mestres baianos e mineiros, que Tunico Villani voltou-se para a música instrumental.

O trabalho do artista tem forte influência do Grupo Uakti, com o qual participou de cursos e oficinas; complementado por cursos de extensão e matérias opcionais no Conservatório de Música da UFMG.

Além de integrar algumas bandas de forró, samba, pop, MPB, grupos de música infantil e instrumental, Tunico Villani é professor de música para jovens e crianças de projetos sociais, como Instituto Kairós, Projeto SESI Educando Além da Escola e Querubins, onde deu aulas de 1998 a 2016.

O show é gratuito, mas pede-se a doação voluntária para o projeto Querubins, entidade sem fins lucrativos voltada, há 25 anos, para o desenvolvimento de crianças e jovens através da arte.

Ao pé da Serra do Curral, um espaço de 10.000 m², onde são oferecidas oficinas de Danças Urbanas, Dança Afro, Dança Contemporânea, Circo, Artes Visuais, Percussão, Construção de Instrumentos, Vídeo e Cinema, além das oficinas de apoio escolar, cultivo de horta orgânica e jardinagem, esportes, informática, curso de culinária para crianças e capacitação profissional para jovens e adultos.

O link para doação direta ao projeto é o https://bit.ly/3nB1K1Z. No dia do show, será disponibilizado também o QRCode para acesso.

Serviço

Show live Tunico Villani e Grupo Karakuru - "Homenagem aos 300 anos de Minas Gerais"

Dia: 2 de dezembro, quarta- feira, às 20h, gratuito

Onde: Youtube, Facebook e Instagram do Bar do Museu Clube da Esquina

Link Youtube: https://bit.ly/3fbFkBc

Facebook e Instagram: @bardomuseuclubedaesquina

Informações: Instagram Tunico Villani - @tunicovillani