O acervo do Centro de Memória do Conservatório UFMG começa a disponibilizar, entre quarta (15) e sexta-feira (17), trechos de apresentações de música ppular, erudita e autoral no YouTube.

Os vídeos com o Grupo Choro Nosso e o Duo Alvim-Molinari integram a programação desta quarta. O primeiro desenvolve pesquisa e interpretação do choro produzido em Minas Gerais, buscando a divulgação do gênero para o grande público.

No recital do Duo Alvim-Molinari, os premiados pianista Heron Alvim e Robério Molianri apresentam obras de Mozart, Rachmaninov e C. Saint-Saëns para piano a quatro mãos.

Até sexta-feira, o projeto disponibiizará material do Geraes Big Band com Guilherme Pimenta e Duzão Mortimer Quinteto