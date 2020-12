Com menos de 20 dias de Brasil, desde a estreia em 17 de novembro, o serviço de streaming Disney Plus já movimenta (e como) as redes sociais com notícias e comentários sobre séries e filmes. Não é para menos, né? São milhares de conteúdos da Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic para toda a família.

Agora em dezembro, toda sexta-feira, o Disney+ lançará conteúdos novos e exclusivos da plataforma, entre eles os aguardados filmes “Mulan”, “Soul” e “Fada Madrinha”.

Confira as datas e as estreias:

Filmes

4 de dezembro

Mulan

Fada Madrinha

11 de dezembro

Safety

Beleza Negra: Uma Amizade Verdadeira

25 de dezembro

Soul

Séries

18 de dezembro

Em Busca do Sonho

Escola de Balé Americano

25 de dezembro

Por dentro da Pixar

Disney Gallery: The Mandalorian, especial segunda temporada

A Vida Secreta dos Chimpanzés

Curtas

18 de dezembro

Era uma vez um Boneco de Neve

Segredos Mágicos

25 de dezembro

Toca

Especiais

4 de dezembro

LEGO Star Wars: Especial de Festas

11 de dezembro

High School Musical: O musical: Especial de Festas

