A música antiga de Minas está de volta. Após mais de um ano com as atividades de difusão interrompidas, devido à pandemia de Covid-19, o Coral Cidade dos Profetas anuncia nova turnê, “Concertos Itinerantes”, a partir deste domingo (1), na Igreja Matriz de São Brás do Suaçuí, na região Central. A entrada é gratuita.

De acordo com os organizadores, as apresentações acontecem conforme os protocolos de biossegurança, em igrejas barrocas do interior de Minas. As próximas cidades serão Entre Rios de Minas, em 5 de agosto, Ouro Preto (dia 14), Conselheiro Lafaiete (15) e Congonhas (22), todas na região Central. Em setembro será a vez de São João Del Rei e Tiradentes, no Campo das Vertentes.

“Essas cidades foram escolhidas porque mantêm a tradição da Música Colonial. Quando cantamos é como se a arquitetura barroca ainda presente em alguns aspectos destes lugares ganhassem sua trilha sonora”, afirmou o tenor Antônio Maria Reis, integrante do grupo. O repertório das apresentações será composto pelas seguintes canções:

- Missa Pequena - Kyrie (Joaquim de Paula Souza)

- Jaculatória (Anônimo)

- Sicut Cedrus (Anônimo)

- Moteto O Vere Christe (José Joaquim da Paixão)

- Matinas do Natal - Responsório I (Anônimo)

- Tota Pulchra es Maria (Anônimo)

- Padre Nosso (Lobo de Mesquita)

- Ave Maria (Lobo de Mesquita)

- Stabat Mater (Lobo de Mesquita)

- Ofertório de Nossa Senhora da Assunção (Anônimo).



“A cada recital, um compositor do período Colonial será homenageado, com a intenção de revelar às novas gerações sua obra e sua biografia, e de aproximar este patrimônio imaterial de um público mais amplo, durante as apresentações em igrejas, reproduzindo a mesma atmosfera do período colonial”, explicou o maestro do Coro, José Herculano Amâncio.

