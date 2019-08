Da esmerada técnica vocal de Wilson Simonal, passando pela melancolia poética do Coldplay e o discurso urgente de Criolo, até a simbiótica ópera-rock do Queen. O repertório do Coral Jovem Sesc abrange um ecletismo musical a ser apresentado nesta quinta-feira (22), às 19h30, no Memorial Minas Gerais Vale. A entrada é gratuita, sujeita a lotação, com retirada de senhas uma hora antes do evento.

Formado por 35 jovens meninas e meninos, com idades entre 15 e 18 anos, o coral é regido pela maestrina Flávia Campanha. A exibição desta quinta contará com o acompanhamento da pianista Luciene Guimarães e a percussão de Fernando Feijão.

A escolha de um repertório vasto e pop, calcado na obra de artistas de universos distintos, tem como um dos objetivos angariar público de várias gerações. Confira abaixo todo o repertório e outras informações sobre a apresentação.

REPERTÓRIO

1. “Tshotsholoza” - Tradicional do Sul da África

2. “Fix You” - Coldplay

3. “O Vira” - João Ricardo e Luli

4. “Tributo a Martin Luther King” - Ronaldo Boscoli e Wilson Simonal

5. “O Palco” - Gilberto Gil

6. “Paciência” - Lenine e Dudu Falcão

7. “All Star” - Nando Reis

8. “Não Existe Amor em SP” – Criolo

9. “Linda Juventude” - Flávio Venturini e Márcio Borges

10. “Bohemian Rhapsody” - Queen

SERVIÇO

Coral Jovem Sesc se apresenta no Memorial Vale

Data: Quinta-feira (22)

Horário: 19h30

Local: Memorial Vale (Circuito Liberdade, 640)

Entrada gratuita, com retirada de senhas uma hora antes do evento