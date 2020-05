Trinta e seis cantores e três instrumentistas foram escalados para prestar uma homenagem ao saudoso compositor e poeta Aldir Blanc, que faleceu no último dia 4 de maio. O tributo do Coral Lírico de Minas Gerais será disponibilizado neste domingo (31), por meio do Instagram e do Facebook da Fundação Clóvis Salgado (FCS).

O line-up interpreta “Querelas do Brasil”, uma parceria entre Blanc e Maurício Tapajós.

“Tão importante quanto cantar obras eruditas, muitas vezes criadas especificamente para coro, é estabelecer diálogos com a cultura na qual estamos inseridos, com a canção popular e o afeto das pessoas. Sociedade saudável é aquela que acolhe e valoriza a diversidade cultural”, comenta Iaiá Drumond, integrante do Coral Lírico.

Por conta do isolamento social, cada artista gravou suas próprias partes em casa.