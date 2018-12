O Coro Madrigale, um dos mais conceituados de Minas Gerais e do Brasil, que comemora 25 anos de existência em 2018, é o convidado do projeto Contemporâneo do Memorial Vale para o Concerto de Natal. Regido desde a fundação pelo maestro e diretor artístico Arnon Oliveira, o Madrigale tem abordado, ao longo de tempo, um repertório coral e sinfônico-coral que vai desde a Renascença aos compositores contemporâneos. No repertório do concerto no Memorial Vale, músicas como “What a wonderful world”, “Hallelujah”, “Romaria”, “Jingle, bells” e “Noite Feliz”. A apresentação acontece, nesta quinta-feira (20), às 19 horas, com entrada gratuita e retirada de senhas uma hora antes do evento. O Memorial Vale fica na Praça da Liberdade, 640 – bairro Funcionários.